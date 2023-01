Los vecinos de Moraña reclaman ser atendidos como enfermos “con la dignidad necesaria”

De éxito total califican desde la filas del BNG la manifestación celebrada ayer a mediodía en Moraña en la que se reclamó una sanidad pública de calidad y la recuperación de los tres médicos de salud, pediatra y matrona con los que hasta no hace tanto tiempo contaba el centro de salud del municipio.

Alrededor de 600 personas participaron en la convocatoria, que estuvo encabezada, entre otros, por el diputado del BNG Luis Bará y la responsable de política municipal del partido y vecina de Moraña, Eva Villaverde.

La marcha partió desde el centro de salud del Sergas y concluyó ante el Concello de Moraña con el fin de pedir “un sistema sanitario de calidad”.

Carmen Fariña, vecina de Santa Xusta y trabajadora sanitaria con 28 años de experiencia, fue la encargada de leer el manifiesto con el que se dio voz a todos los usuarios del centro de salud morañés, muchos de los cuales llevan más de cinco meses sin un médico asignado y, por tanto, sin poder obtener una cita en Atención Primaria.

Hay que recordar que en Moraña actualmente solo hay una médica de familia en activo de las tres habituales, ya que las otras dos se encuentran de baja y sus puestos no han sido sustituidos. Asimismo, se han perdido tanto la pediatra como la matrona.

“La sanidad pública está actualmente en una grave crisis. La falta de asistencia médica en los centros de salud, en los puntos de atención continuada (PAC) y el colapso de las Urgencias de los hospitales están provocando una crisis sanitaria sin precedentes”, comenzó leyendo Carmen Fariña, para añadir que “no hay médicos, no hay profesionales suficientes y no tenemos la posibilidad de ser atendidos como enfermos con la dignidad y la atención que son necesarias en cada caso”.

Señaló que como consecuencia de la falta de dos de las tres médicas fijas muchos de los pacientes no tienen acceso a las citas, no pueden conocer los resultados de sus pruebas (como analíticas) y no pueden ser informados de los ajustes de sus tratamientos y medicaciones.

“En realidad, da la sensación de que no podemos enfermar. Esta carencia de profesionales, tanto médicos como de enfermería, impiden a los trabajadores de la sanidad pública hacer su trabajo como realmente saben. Se ven en la obligación de atender a los enfermos en condiciones tan precarias que no tienen la oportunidad ni de dar atención integral ni de hacer medicina preventiva, funciones elementales de la Atención Primaria y pilares sobre los que se asienta la conservación de la salud a largo plazo”, resumió esta vecina de Moraña.

Por todo ello, quiso trasladar en nombre de la ciudadanía su agradecimiento al esfuerzo de los profesionales del sector: “Ellos, al igual que los pacientes, son rehenes de esta falta de planificación y soluciones reales que los responsables de la Consellería de Sanidade no buscan”.

La lectura del manifiesto concluyó reclamando a la Xunta de Galicia que dote al sistema sanitario de los recursos necesarios suficientes para garantizar la atención en el centro de salud de Moraña.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG en el municipio, Marcos Suárez, dio por finalizado el acto agradeciendo la presencia de la ciudadanía y lamentando la ausencia del alcalde de Moraña, José Cela, al que acusó de carecer de empatía y respeto a los vecinos por esta cuestión.