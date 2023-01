La capital honra a su vecindario “ejemplar” con la entrega de los premios Cidade de Pontevedra

“Donde nacemos es casualidad, en mi caso una bendita casualidad por ser en Pontevedra, pero vivir es un compromiso, una fiesta y una responsabilidad con las personas que están en nuestras manos. Así lo siento e intento transmitirlo”, dijo la entrenadora de baloncesto Maite Méndez, tras recoger el premio Cidade de Pontevedra 2022. Lo hizo en la sesión de honor que la corporación municipal celebra cada 20 de enero el día de San Sebastián, en el que se entregan los galardones con los que la ciudad reconoce a sus vecinos más ejemplares. En el escenario del Teatro Principal, donde se celebra esta sesión, le acompañaba la presidenta de la Orquestra Sinfónica de Pontevedra, Judith Rey, quien recogió el premio otorgado a este colectivo en la categoría de persona jurídica.

Además de la corporación municipal, representantes de todas las instituciones con presencia en la ciudad asistieron a este acto, que volvió a celebrarse “con una cierta tranquilidad y con una normalidad que aleja cada vez más el recuerdo de la pandemia, pero que dejó una clara marca en nuestra sociedad”, como apuntó el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores.

En un reivindicativo y, a ratos, emocionado discurso, la entrenadora Maite Méndez Fernández realizó toda su intervención en femenino “adrede, porque quiero que hoy el lenguaje en femenino englobe a los hombres que participaron y participan y no al revés. No pongamos techos, no nos conformemos; empujemos desde nuestros ámbitos para avanzar cada día, sin pausa”. Y en este ámbito hizo una llamada a las empresas: “Apostad por el deporte femenino, saldréis reforzados. Y también a los que gestionáis el deporte local y autonómico: impulsad las herramientas que precisamos los proyectos modestos y femeninos, porque detrás hay muchas personas invisibles que lo merecen y que empeñan incluso su patrimonio personal”.

La entrenadora y educadora tampoco se olvidó de las personas como distintas capacidades y apoya sobre dos muletas, por una lesión en una pierna, recordó que “la accesibilidad es una prioridad. No se sabe hasta que se padece. Os lo puedo asegurar por experiencias vitales recientes. Así que seguid trabajando para que esta ciudad sea accesible a todo el mundo, por los baños adaptados, por los firmes seguros; en resumen, por una villa para todas. En eso incluyo las instalaciones deportivas que hay y las que están por venir; aquí os pido que los rótulos SACC se añadan y pasen a integrar una posibilidad de información para las niñas que precisan de sistemas de comunicación alternativos”, reclamó.

También la presidenta de la Orquesta Sinfónica de Pontevedra, Judith Rey, reivindicó el trabajo de colectivos culturales como el que representa y el papel de la mujer. “Somos una asociación que nació en el año 2006, en la que un grupo de instrumentistas teníamos afán por tocar y llevar nuestra música por toda la ciudad, y decidimos juntar a más músicos que tenían las mismas expectativas: integrarnos en el contexto social, educativo, cultural y artístico de Pontevedra, y por extensión de toda Galicia”. Y apuntó que “nuestra pretensión es hacer música de diferentes géneros y estilos, enfocada a todas las edades, desde niños a mayores, e impulsar además la perspectiva de género, una iniciativa que pretende poner nombre a todas las mujeres que hay detrás de la música clásica, desde compositoras a instrumentistas y directoras”, recordó la representante del colectivo galardonado con el Cidade de Pontevedra.

Representan “los valores que nos deben mover como ciudad”

Las galardonadas con los Cidade de Pontevedra reciben “un reconocimiento público, pero también una muestra absoluta de agradecimiento”, indicó el alcalde, Miguel Lores, por tratarse de “personas que dejaron una huella en las gentes y en la historia de esta ciudad”. Porque Pontevedra “es la ciudad que se siente orgullosa de su vecindario, que lo reconoce, que cuenta con personas con la capacidad de aceptar un encargo tan difícil como proponer candidaturas, hacer un hondo análisis de nuestra historia reciente y proponer una serie de nombres entre tanto talento y mérito”, dijo Lores al entregar los premios Cidade de Pontevedra.

El alcalde destacó de Maite Méndez que está entre las entrenadoras de baloncesto “que más años dedicó de su vida a transmitir conocimiento y pasión por la práctica deportiva en el país y en el Estado”, formando a más de 4.000 niñas y transmitiéndoles amor por el deporte; y la Orquesta Sinfónica de Pontevedra que es una de las agrupaciones de las que la ciudad se siente orgullosa y “que lucha por una igualdad necesaria entre hombres y mujeres”. “Sirvan, por lo tanto, estas palabras, de agradecimiento para recordar los valores que nos deben mover como ciudad en la búsqueda de una Pontevedra mejor. La humildad, la constancia, la igualdad, el trabajo, la diversidad, el sentimiento de pertenencia, el sueño de un futuro mejor, de una villa más unida a la hora de ser referente”, dijo.