Médicos de Montecelo, desbordados: “Esto es el resultado de un sistema que no funciona”

La jornada de este domingo, 8 de enero, supuso la gota que colmó el vaso en el servicio de Urgencias del Hospital Montecelo. Aunque era un día más en el que el equipo de profesionales se veía desbordado por la elevada afluencia de pacientes, en esta ocasión decidieron transmitir tanto a estos como a sus familiares los motivos por los que las esperas eran de horas: los PAC de la comarca no tenían médicos, no se produjo refuerzo habitual en el hospital pontevedrés y la priorización se realizó en base a los casos más graves establecidos por el triaje dispuesto por el Sergas. Para ello colgaron varios carteles por las cristaleras de entrada a Urgencias y a cada familia que acudió a este servicio se le informó de la situación exacta que se estaba viviendo, indicándoles, asimismo, de su derecho a poner quejas formales a través de las hojas de reclamación oficiales.

“Esto no es algo puntual, es algo que pasa todos los días, solo que hoy no hay médicos en los PAC de A Parda, Baltar, Caldas, O Grove y Vilagarcía. Y algunos médicos hemos decidido informar a los pacientes de ello ante el hartazgo de que nada cambia y porque estamos aquí de guardia 24 horas”, aseguró a FARO uno de los facultativos, que mostró su preocupación por las esperas a las que se tuvo que someter a los enfermos.

“Pensamos que esto es algo insultante para los pacientes y con ello lo que queremos es informarles de que en lugar de ver a 100 tenemos que ver a 200 en un día, por lo que los tiempos no son los mismos”, añadió.

Los facultativos afirman que “esto es el resultado de un sistema ya de por sí saturado, que no funciona” y que no es capaz de poner el filtro en la Atención Primaria ni en las urgencias extrahospitalarias de los Puntos de Atención Continuada (PAC) como el de A Parda, uno de los que ayer no tenía médico, solo personal de enfermería, y que es de los que más población atiende.

“Somos siempre los mismos y si falta alguien por enfermedad nos tenemos que cubrir entre nosotros. Asumimos una carga que no nos corresponde”, afirma uno de los médicos de Urgencias de Montecelo, un servicio que este domingo tenía cuatro facultativos de guardia 24 horas y otros dos de refuerzo hasta las nueve de la noche.

El triaje que utiliza el Sergas es el de Manchester, que se basa en criterios de gravedad. Sin embargo, tal y como explican desde Urgencias, a este servicio están llegando casos que si se hubieran visto en su momento en Atención Primaria no revestirían este estado: “infartos que no se detectaron, cólicos de riñón...”

“No solamente están llegando casos de afecciones respiratorias y gripes, aunque abundan en estas semanas. Ahora mismo estamos viendo patologías de todo tipo que nunca tendrían que llegar a Urgencias hospitalarias”, confiesan los facultativos.

“No es una demora arbitraria”

En la nota informativa colgada en la entrada de Montecelo se indica que “ponemos esto en conocimiento de los usuarios para que comprendan que la demora en la asistencia tiene una causa, no es arbitraria, y que priorizándola con criterios médicos aseguramos una correcta asistencia sanitaria a la población dada la precaria situación actual extrahospitalaria”.

El texto concluye agradeciendo la comprensión de los usuarios, “así como su criterio para valorar la necesidad de asistencia urgente en el día de hoy”. “Hay hojas de reclamación a disposición de quien quiera exponer una queja formal”, indican los profesionales sanitarios de Pontevedra.