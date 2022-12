Finalmente no habrá Primarias para elegir al candidato a la alcaldía de Pontevedra por parte del Partido Socialista de Galicia. Uno de los dos contendientes en liza, el actual portavoz del grupo Tino Fernández, presentó esta mañana un escrito anunciando su renuncia, según confirmaron a FARO fuentes del partido.

La renuncia de Fernández deja vía libre a Iván Puentes para que sea proclamado como cabeza de lista del PSdeG-PSOE a la alcaldía de la ciudad del Lérez, la única ciudad gallega en la que se preveía que el candidato socialista iba a ser elegido por esta vía. Eran un total de 400 los militantes que estaban llamados a votar este domingo y que ahora no deberán hacerlo. Puentes es el actual concejal de Desarrollo Sostenible y Medio Natural que, en defensa de su candidatura, apostaba por dar un paso adelante en la estrategia del PSOE local, sin "acometer un proceso destructivo" respecto "a todo lo bueno que se hizo durante los últimos años" en Pontevedra, tanto como socio de gobierno, como en la oposición, pero sí huyendo "del conformismo" o la "resignación" a ser esa segunda pieza en el gobierno local, apostando por ser el PSOE quien lidere el ejecutivo en la ciudad del Lérez. Puentes será proclamado candidato por la Comisión de Garantías en breve.

Fernández cree que la Ejecutiva tomó partido por Puentes, olvidando "su posición de neutralidad"

El propio Agustín Fernández confirmó también a través de un comunicado remitido a los medios su decisión de retirar su candidatura en este proceso de elecciones primarias, tras consultarlo con su equipo de campaña y "aunque estamos convencidos de disponer de una mayoría suficiente para ganar". Pese a ello, resalta que "en política conviene pensar más a largo plazo y lamentablemente creemos que no se dan las circunstancias necesarias para poder plantear un proyecto solvente, debido fundamentalmente al claro posicionamiento de la Ejecutiva Municipal en favor de otro candidato al que le vienen dando cobertura política y apoyo desde el primer momento, olvidando su obliga de neutralidad". "Esta situación se ha agravado en las últimas semanas hasta hacer inviable la posibilidad de convivencia con otro candidato que no sea su patrocinado", añade.

"En el Partido ya tenemos experiencias en este sentido en las que las discrepancias entre el candidato elegido por los militantes y el aparato del Partido finalizaron con una crisis en la Organización que nos llevó a resultados desastrosos"

"En el Partido ya tenemos experiencias en este sentido en las que las discrepancias entre el candidato elegido por los militantes y el aparato del Partido provocaron la imposibilidad de desarrollar un proyecto electoral ilusionante y finalizaron con la dimisión del candidato y con una crisis en la Organización que nos llevó a resultados desastrosos", indica el actual portavoz municipal socialista.

Fernández: "A partir del domingo la Agrupación tendrá un candidato al que le deseo lo mejor"

Fernández finaliza asegurando que esta es una retirada pensando en lo mejor para el socialismo pontevedrés, dado que "mi candidatura no tiene ningún interés en "hacer un Borrell " por lo que por el bien del Partido, aún discrepando en las formas y en buena parte del fondo, prefiero dar un paso atrás". Finaliza con un agradecimiento "a mi equipo de campaña a su inmensa labor, en muchas ocasiones llena de dificultades, y también a los numerosos militantes que en este recorrido me demostraron, no sólo su apoyo sino lo que es mas importante, su cariño". "A partir del domingo la Agrupación de Pontevedra tendrá un candidato al que le deseo el mejor. Por mi parte, seguiré trabajando por el Partido desde mi puesto de Portavoz Municipal y concejal, cumpliendo con el mandato que los ciudadanos expresaron en las urnas en su momento".