El Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, liderado por el doctor Juan Turnes, acaba de ser reconocido por la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde -ACIS- con el primero premio de investigación sobre VIH y otras infecciones de transmisión sexual 2022.

En un acto celebrado esta mañana en la sede de la Consellería de Sanidade con motivo del Día Mundial Contra la SIDA, el jefe de Servicio de Aparato Digestivo de Pontevedra expuso los pormenores del trabajo ganador, centrado en la simplificación del tratamiento de la hepatitis C. Este reconocimiento se suma al premio nacional "Best in Class" obtenido ayer miércoles en Madrid, que posicionó al complejo hospitalario pontevedrés por tercer año consecutivo como poseedor de la mejor unidad de hepatitis C de España.

Simplificar el tratamiento de la hepatitis C es eficaz y seguro

El trabajo premiado por ACIS, y que cuenta con el doctor Juan Turnes como investigador principal, esclarece los beneficios en términos de eficiencia y eficacia de simplificar el tratamiento de la hepatitis C siguiendo los protocolos que el Servicio de Digestivo de Pontevedra viene aplicando desde el año 2016.

El diagnóstico en un solo paso o la monitorización reducida -técnicas testadas en el Complejo pontevedrés, que vienen de ser incluidas en la "Estrategia para la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en Galicia" del Servicio Gallego de Salud- además de ser eficaces y seguras para eliminar esta enfermedad, ofrecen un ahorro de costes sustancial, tal y como muestra el estudio galardonado.

Tal y como señala el jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra: “Este estudio muestra que los tratamientos frente a hepatitis C son tan seguros y eficaces que, con un número menor de visitas al hospital y con un mayor peso de las enfermeras de práctica avanzada, se consiguen tratar y curar a más personas en menos tiempo, al tiempo que se mejora la experiencia del paciente”.

Digestivo de Pontevedra tiene la mejor unidad de hepatitis C de España

Hace falta recordar que la Unidad de Hepatitis C del área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés acaba de ser elegida como la mejor del sistema sanitario de España en los premios Best in Class por tercera vez consecutiva.

La mencionada simplificación de los tratamientos contra la dolencia, la utilización de inteligencia artificial y "big data" para detectar pacientes o la colaboración con agentes sociales clave como los centros penitenciarios, fueron factores determinantes para la obtención de esta distinción.

Desde la creación de su Oficina de Proyectos e Investigación en el año 2012, el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra tiene como una de sus prioridades la eliminación de la hepatitis C, intentando adelantarse incluso a los objetivos propuestos por la Organización Mundial de la Salud, por lo que Galicia podría ser una de las primeras zonas de Europa en alcanzar este objetivo.

“Estos galardones suponen el reconocimiento al trabajo pionero desarrollado en el Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés durante todos estos años a la hora de evaluar nuevas estrategias que nos permitan diagnosticar y curar a más personas y alcanzar antes de lo previsto los objetivos de la OMS”, explica el doctor Juan Turnes.