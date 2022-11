Además de en la capital, también se llevarán a cabo iniciativas similares en los municipios de Sanxenxo, Marín y Cerdedo-Cotobade. En Sanxenxo se recogerán las firmas entre las 8.30 y las 11 horas ante el centro de salud de Baltar, mientras que en el de Vilalonga será entre las 12.30 y las 14 horas.

En Marín la cita será a partir de las 11 horas en el centro de salud del centro y también en el de Seixo. En esta localidad actualmente las citas se están dando a 15 días vista y faltan la mitad de los pediatras, tal y como explica la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo.

En Cerdedo-Cotobade la convocatoria abierta y popular será a las 19 horas.

El objetivo de la ILP es implantar una serie de medidas para “revitalizar y fortalecer los mecanismos sanitarios de Atención Primaria como parte esencial y distintiva del sistema sanitario público gallego”.

El texto de la iniciativa, que se presentará con las firmas recogidas para que sea debatida en el Parlamento gallego, es lograr que se implanten una serie de medidas en Atención Primaria como la atención personal al paciente como regla general para las consultas médicas, correspondiéndole a él la decisión de si quiere ser atendido de forma telefónica.

“Todas estas medidas son de carácter urgente dada la gravedad de la situación por la que atraviesa la Atención Primaria en Galicia, en riesgo real de desmantelamiento y privatización y deberían ir acompañadas de la recuperación de los recursos humanos en los últimos años, garantizar la accesibilidad a los centros, desmasificar las consultas y acabar con las listas de espera, así como mejorar las condiciones laborales de personal de Atención Primaria”, indica la plataforma en la exposición de motivos.

Los socialistas de Caldas llevan una proposición no de ley al Parlamento

El portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Julio Torrado, llevará a la Comisión de Sanidad que se celebra hoy una proposición no de ley para reclamarle a la Xunta que garantice la cobertura de las bajas de los profesionales sanitarios en el centro de salud de Caldas de Reis. En el texto, se expone que “la situación que está teniendo lugar en Caldas de Reis con respecto a la Atención Primaria del sistema público de salud es grave”. “El centro de salud está claramente infradotado en cuanto a recursos humanos se refiere. En términos locales, las informaciones conocidas nuevamente estos últimos días son contundentes y, dado que no se trata de una carencia puntual, y teniendo en cuenta que la salud no es una mercancía, nos vemos obligados a solicitar una vez más el estricto cumplimiento de la cobertura de todas las plazas de médicos y enfermeros en el centro de salud y en el PAC de Caldas de Reis”, explican los socialistas. Por todo ello, demandan a la Xunta de Galicia la cobertura de las bajas “para no volver a encontrarnos con la reiterada situación de no tener atención y tener que ser derivados a otras localidades, donde tampoco existe la seguridad de ser atendidos”.