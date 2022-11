Tras la rueda de prensa realizada por la CIG el pasado jueves en el que acusaba a Ambulancias Civera, SL, de “cometer numerosas irregularidades” y de solicitar a la Fiscalía y a la gerencia del SERGAS que actúen “sobre el caos en el servicio de ambulancias” del área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, Ambulancias Civera, SL quiso responder a las denuncias realizadas por la central sindical realizando una serie de aclaraciones.

En cuanto a las acusaciones sobre el uso de material caducado, desde la concesionaria se recuerda que según los pliegos del contrato, las ambulancias que prestan el servicio son nuevas y, por tanto, el material fungible también lo es. Es responsabilidad del técnico en emergencias sanitarias la revisión de la ambulancia y notificar cualquier deficiencia que pudiera haber en ella. Ello incluye la supervisión del material que hay en la ambulancia, debiendo de notificar cualquier deficiencia o anomalía que observe. “Por lo que consideramos que entra entre sus funciones llevar un control del material, tanto su ausencia o caducidad del mismo y notificarlo a sus superiores” indican.

Sobre la existencia de ambulancias sin la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos (ITV), desde la empresa “queremos aclarar que por temas técnicos hay una discrepancia en la interpretación legal del carrozado entre la empresa que carroza las ambulancias y los inspectores de la ITV”. “No obstante, esta circunstancia no afecta en absoluto ni pone en riesgo la seguridad del conductor, de los pacientes que puedan ir en la ambulancia ni tampoco al resto de conductores o viandantes”, indican. “Llegados a este punto cabe recordar que cuando un vehículo muestra deficiencias leves, la ambulancia debe de subsanar dichas deficiencias en un periodo de tiempo sin que tenga prohibida su circulación” y aseguran que “estas deficiencias no suponen ni han supuesto jamás un riesgo para nadie (conductores, pacientes, viandantes y otros vehículos”.

Tallas de ropa

En lo que respecta a inspecciones de trabajo y de la Guardia Civil en las instalaciones de Ambulancias Civera, SL, “queremos aclarar que hubo una inspección de trabajo y de efectivos del SEPRONA (Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Guardia Civil a instancia de los propios trabajadores”. “Sin embargo, no ha existido ninguna sanción hacia esta sociedad. Las deficiencias levantadas en dicha acta fueron subsanadas en tiempo y forma. Respecto a la ropa de trabajo, es necesario retroceder al inicio del concurso, en abril de 2021, cuando el propio Comité de Empresa fue quien eligió la ropa laboral acorde a la ley de prevención de riesgos laborales vigente”, comunica la adjudicataria. Sin embargo,” una vez elegida, exigieron modificarla por una categoría superior, igualando a la que existe en el transporte sanitario urgente a nivel autonómico (061 de Galicia), que es el que se ha estado repartiendo esta misma semana”. También señalan que fueron los propios trabajadores “los que eligieron su talla de ropa”.

Sistemas salva escaleras y taquillas

Por último, señalan que “desde el inicio de la licitación, abril de 2021, Ambulancias Civera ha dispuesto de todos los sistemas de salva escaleras (sillas eléctricas). Debido al uso inadecuado de las mismas, algunas se encuentran averiadas y en proceso de reparación. Al mismo tiempo la compañía ha adquirido una nueva de superior categoría para evitar estas circunstancias. Las taquillas ya están ubicadas en la base de la empresa. De hecho, se negoció con el comité de empresa la elección de la zona en la que irían ubicadas. Esta afirmación está recogida en un documento realizado a mano mediante un croquis y firmado por los mismos representantes legales confirmado en visto bueno de la ubicación de las mismas”, explican desde la empresa. “Tan solo falta que sean desprecintadas y ubicadas en la zona fijada y acordada y en los próximos días se hará entrega de las mismas a los trabajadores”.

Explican que están realizando un gran "importantísimo esfuerzo" para ofrecer un servicio cuyo contrato licitó el Sergas, a pesar de saber que "era deficitario desde el principio"

Sobre las duchas señalan que la CIG afirma que hay 80 trabajadores, lo que contradice que no se cubran bajas por IT o vacaciones, puesto que cada vez hay más trabajadores (en abril de 2021 había 73 trabajadores). “Sin embargo, no todos los trabajadores coinciden en el mismo turno, por lo que no coinciden los 80 para dos duchas. Además, los conductores que realizan el servicio programado, que es la inmensa mayoría (90%) se llevan la ambulancia a casa, por lo que no pasan por la base para nada, entonces ¿para qué quieren las duchas?. Es más, a la hora de recoger la ropa laboral lo hicieron por la mañana y no por la tarde, puesto que tienen que desplazarse desde lejos donde viven hasta la base, ¿tiene sentido que teniendo la opción de no ir a la base lo hagan solo para ducharse?”, explica la concesionaria.

En lo que respecta a las bajas laborales “consideramos que en este punto Ambulancias Civera, SL, está haciendo un grandísimo esfuerzo. De hecho, en la reunión que mantuvimos hace dos semanas con los sindicatos y la gerencia del SERGAS del área sanitaria de Pontevedra, ambas partes alabaron que se haya implantado la figura de 4 camilleros, figura que no existe y que corre a riesgo y ventura de la empresa. En la actualidad hay un total de 84 trabajadores, cuando según la anterior concesionaria y según consta en el PCAP había 67 trabajadores susceptibles de ser subrogados para el concurso actual. No obstante, en la actualidad hay una gran cantidad de trabajadores de baja laboral debido a que el sistema primario de salud público gallego no realiza ningún control sobre estas bajas alargándose más de lo necesario y repercutiendo en los gastos laborales que afronta Ambulancias Civera”, señalan.

“Con todo, desde Ambulancias Civera, SL, queremos destacar los esfuerzos importantísimos que está realizando esta compañía a pesar que el SERGAS licitara un concurso deficitario desde el principio. Es nuestro objetivo, como empresa de transporte sanitario con más de veinte años de experiencia en el sector, la de mejorar día a día la atención al paciente. Y con ese fin trabajamos todos los días. Además, el Comité de Empresa y los sindicatos están llevando a cabo constantes acciones que dificultan sobremanera poder desarrollar nuestra actividad de la mejor manera posible, lo que provoca que en ocasiones no puedan cumplirse los pliegos y el servicio al paciente que merece”, finaliza la concesionaria del servicio.