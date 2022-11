La ONCE finaliza el vial principal de sus terrenos y destina 1,2 millones más a rematar la urbanización

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ya tiene prácticamente listo el vial principal de la urbanización de sus terrenos junto al colegio Santiago Apóstol, y anunció ayer la contratación de la segunda fase de esta obras en Campolongo. Se trata del desarrollo del convenio urbanístico rubricado entre Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en julio de 2018 para alcanzar un crecimiento ordenado en Campolongo, eliminando la barrera que supone la actual finca de la ONCE (que pasa a disponer de una enorme parcela para suelo residencial) y creando diversos accesos idóneos y próximos a la nueva zona administrativa. Una actuación que, en su conjunto, permitirá “permeabilizar” toda la zona de Campolongo hacia la avenida de Vigo y San Brais.

Gran inversión La primera fase de los trabajos ya permitió abrir el actual vial que va desde el Centro de Recursos Educativos y la calle Luis Braille hacia A Corva y la avenida de Vigo, pasando por delante del nuevo centro Sur (antiguas instalaciones de la Once ahora cedidas al Concello). Este vial podría abrirse en breve. Si la Organización Nacional de Ciegos ya destinó a aquella actuación una importante cuantía de más de 600.000 euros, ahora dobla esta cantidad y licita por 1.249.103 euros los trabajos para completar la urbanización de casi todo el resto del perímetro que rodean los 35.000 metros cuadrados de superficie que tienen todos estos terrenos. Una cantidad a la que todavía habrá que sumar gastos, beneficio industrial que corresponda e IVA. La segunda fase implica la continuación del vial urbanizado en esta primera fase hasta la conexión con el Plan de Reforma interior aprobado, así como la de la calle más larga y estrecha que discurre junto al Instituto Torrente Ballester, el actual camino Pintor Urbano Lugrís y la realización de una rotonda en el otro extremo. Se trata de una actuación que la Once debería ejecutar en el plazo máximo de tres años, a contar desde la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, con un periodo de ejecución máximo de veinticuatro meses. Quedaría en el tintero únicamente una tercera fase que comprenderá la urbanización de la parte interior situada entre los cinco bloques del polígono que se prevén levantar como edificios residenciales (zonas verdes y vial peatonal) gracias al cambio de calificación del suelo que se realiza con este convenio. También se incluye una pequeña zona verde colindante con el vial de la segunda fase, el vial situado delante de la finca del CRE (en la calle Santa Lucía), la zona de la entrada al CRE, que constituirá la rotonda prevista, así como el tramo que prolonga la calle Santa Lucía y permite su conexión con la calle Pintor Urbano Lugrís. El plazo de presentación de ofertas se abre hoy La urbanización de esta tercera fase requiere la demolición de parte del muro exterior y otras en el interior de la finca del CRE, exige la expropiación, por el Ayuntamiento, de las fincas que conectan el vial existente con la calle Pintor Urbano Lugrís y que se realice la rotonda en el otro extremo. Las obras de esta fase deberán iniciarse dentro de los cuatro años de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización. Presentación de ofertas En el anuncio publicado en el BOP de ayer se informa a las empresas licitadoras de las vías para obtenerla documentación para participar en el concurso, así como el plazo para la presentación de ofertas que será de 15 días naturales desde hoy. El Concello se reservó la posibilidad de que, una vez que el propio ayuntamiento culmine un proceso expropiatorio de las parcelas que cierran el paso hacia la Avenida de Vigo por la calle Urbano Lugrís, exigir que se incluya su urbanización en una siguiente fase o bien ejecutar directamente estas obras de forma anticipada, sin perjuicio de exigir posteriormente su financiación a la propia Once o a la empresa urbanizadora. Doscientas viviendas, nuevos servicios y un cambio radical a todo este espacio La ejecución de la primera fase de la urbanización de este ámbito ya permite vislumbrar el cambio radical que supondrá para todo este ámbito la culminación de este convenio de colaboración entre Concello y la Once. El objetivo del documento es permitir que la Organización pueda mantener en Pontevedra su función social a través del Centro de Recursos Educativos, tras el traslado frustrado a la zona de Doce de Novembro y A Eiriña por la crisis inmobiliaria. Modificado aquel convenio inicial (y devuelta la parcela que ahora será destinada a la nueva residencia para la tercera edad), la Once modificó su propuesta manteniendo la intención de convertir en suelo residencial parte de este terreno y levantar cinco bloques en los que se prevé que se puedan construir unas 200 viviendas. Los beneficios del desarrollo urbanístico de este ámbito o de la enajenación de los terrenos residenciales por parte de la Once deberán ir destinados a su objetivo inicial de mejorar y modernizar el Centro de Recursos Educativos, que se mantiene en el edificio actual, así como a estos proyectos de urbanización o a actividades sociales propias del grupo en Pontevedra y Galicia. Además de lograr la permanencia de la ONCE y su CRE en Pontevedra, con la consiguiente función social que realizan, el convenio permeabiliza todo el barrio de Campolongo hacia la avenida de Vigo a través de unos viales adecuados, eliminando la barrera que la finca del colegio suponía para el crecimiento de la ciudad hacia el sur. Además, el Concello ya está trabajando en la reforma de las antiguas instalaciones de la Once que ahora albergan el centro sur y que no solo incluye dotaciones para los vecinos, sino que ya se construye la nueva residencia de Amencer, mientras que también se prevén espacios para Amizade. Por último, el Concello recibirá una parcela valorada en 150.000 metros cuadrados y se crea una zona interior verde de unos 11.583 metros cuadrados.