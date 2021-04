Las obras de la primera fase de la urbanización de la ONCE están próximas a comenzar. Esta semana se ha firmado el acta de inicio de obra, correspondiente a la urbanización en el ámbito de la parcela ubicada entre la calle Luis Braille y el Instituto Torrente Ballester, lo que permitirá que den comienzo las obras de la primera fase del proyecto. Esta firma llega tras la adjudicación y contratación de la actuación, licitación realizada por parte de la ONCE, y la previsión es que las obras comiencen antes de que finalice el mes de abril.

El Proyecto de Urbanización del polígono delimitado por los terrenos de la ONCE, situados entre las calles de Luis Braille, calle de Santa Lucía y camiño das Abilleiras, fue aprobado en Xunta de Goberno Local a finales de diciembre y que el inicio de los trabajos comenzará en el entorno del nuevo centro de inserción laboral de la Fundación para la Discapacidad y Empleo Juan XXIII. El proyecto incluye tres fases en la ejecución de las obras, al tiempo que contempla los cambios introducidos en el proyecto a consecuencia del convenio suscrito entre la ONCE y Juan XXIII. Según este acuerdo, la ONCE se compromete a sufragar las obras de urbanización en el frente lateral derecho de la parcela de Juan XXIII, en el “vial E” previsto en el proyecto, desde su inicio en la confluencia con la calle Pintor Urbano Lugrís, en una longitud de 40 metros. Según las fases del proyecto aprobado, en la primera se incluye la urbanización del vial proyectado ante la residencia que conecta con la calle de Santa Lucía en la zona de A Corva y parte del “vial E”. La ejecución permitirá conectar el barrio de Campolongo con A Corva y con la avenida de Vigo. En la segunda fase se incluye la continuación del vial urbanizado en la primera fase hasta la conexión con el PERI aprobado, así como el viario más largo y estrecho situado en la parte derecha, actual camino de San Brais con Pintor Urbano Lugrís.

En la tercera fase se prevé la urbanización de la parte interior ubicada entre los bloques del polígono (zonas verdes y vial peatonal), una pequeña zona verde colindante con el vial de la segunda fase, el vial situado ante el predio del CREE –calle de Santa Lucía–, la zona de la entrada al CREE, que constituirá la rotonda prevista por la modificación puntual, así como el tramo que prolonga la calle de Santa Lucía y permite su conexión con la calle del Pintor Urbano Lugrís.