Dos de cada diez pacientes que pasan por Urgencias de Montecelo necesitan ingreso

El 20% de los pacientes que han pasado por Urgencias del Hospital Montecelo en las últimas semanas terminaron ingresados. Esta relación de dos de cada diez no es casual, igual que no lo es el hecho de que se haya incrementado de forma exponencial la afluencia a este servicio. Las carencias en Atención Primaria y la falta de médicos en los Puntos de Atención Continuada (PAC), que atienden las urgencias no hospitalarias, terminan desviando a los enfermos a Montecelo. Por un lado aumenta el número, pero por otro también la gravedad de las patologías en muchos casos, por no haber sido tratadas a tiempo.

Esta misma semana, al sorprender el PAC de A Parda sin médico en días laborables, los pacientes tuvieron que recurrir al hospital de referencia pontevedrés. Así, el pasado martes fueron atendidos en éste 196 personas (77 en el turno de mañana, 74 en el de tarde y 45 en el de noche), así como 122 niños en Urgencias pediátricas del Hospital Provincial (40 de mañana, 55 de tarde y 27 de noche). Hay que recordar que los lunes y miércoles, según las estadísticas, son los días con más actividad en estos servicios. De hecho, el pasado lunes en Montecelo se presentaron a lo largo de todo el día 215 enfermos. No fue, con todo, el récord de este hospital, que tuvo lugar días atrás con jornadas en las que los profesionales atendieron a 230 y hasta 240 personas. Un 50% más de usuarios La media de atenciones diarias en Urgencias de Montecelo solía estar en 160 pacientes, por lo que actualmente se está asumiendo un 50% más. Por ello desde la gerencia del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha permitido el refuerzo de enfermeras y TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) en las últimas semanas en este servicio. Especialmente, se hace durante las tardes y noches, cuando la llegada de usuarios aumenta. “En las mañanas puede ser necesaria si hay ingresos pendientes de la noche anterior”, informan fuentes de los trabajadores. Pese a que la gripe ya está muy presente, no es solamente esta patología la que ha condicionado la subida de la actividad, “aunque sí que hay muchos casos ya de gripe A, pero no más que otros años”. En cuanto al perfil de los pacientes, sí que difiere de lo habitual y es más variado. “Antes la mayoría de enfermos eran personas de avanzada edad, mientras que ahora hay personas de todas las edades, porque a los jóvenes antes los filtraban los PAC y ahora no”, señalan los profesionales. El BNG pide al PP que “rectifique en su empeño de atentar contra la salud de los gallegos” El BNG ha convocado una manifestación para este domingo en Caldas de Reis a las 12.00 horas para exigirle al PP “que rectifique en su empeño de atentar contra la salud de los gallegos y de las gallegas”. La portavoz nacionalista de Sanidade, Montse Prado, compareció ayer para expresar “la enorme preocupación por la situación del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés”, que “se ha convertido en el kilómetro cero desde hace meses, en el banco de pruebas del desmantelamiento de la Atención Primaria que está llevando a cabo el PP desde hace 13 años”. Para el BNG es “imprescindible adoptar una serie de medidas coyunturales y estructurales”, como retener a los profesionales que se forman en Galicia, “y que se siguen marchando en desbandada”. Montse Prado aseguró que la petición de certificados de idoneidad para poder trabajar fuera no hace más que aumentar. Para ello, afirman desde el BNG, se deben hacer ofertas con “condiciones laborales dignas”, que sean “atractivas” para que se queden los que finalizan y retornen los que están fuera. Además, demandan el refuerzo de todas las categorías, así como la incorporación de otras nuevas, como la psicología clínica, terapeutas ocupacionales, logopedas, podólogos o nutricionistas. La de Caldas no será la única protesta que se celebrará este fin de semana. En Sanxenxo la plataforma SOS Sanidade Pública convoca a la ciudadanía a participar en una cadena humana alrededor del centro de salud de Baltar bajo el lema “Arroupando a sanidade pública digna”. También será a las 12 horas. El colectivo pide que se cubran los puestos vacantes por bajas, vacaciones y jubilaciones y que se abran con equipos completos los PAC, “sin tener que andar mendigando atención de unos concellos a otros”.