La Xunta colaborará con la restauración y uso museístico del convento de Santa Clara

La Xunta de Galicia colaborará con la restauración y destino museístico del convento de Santa Clara, una vez se definan los usos del edificio. Además, el Gobierno gallego prevé recuperar el Pazo de Lourizán, con uso público y aprovechamiento turístico y como centro forestal, para lo que se convocará un concurso internacional de ideas.

Por otra parte, el Hospital Provincial de Pontevedra seguirá asumiendo servicios sanitarios, al menos durante cinco años, que es el plazo en el que se prevé que se prolongará la reforma del viejo edificio de Montecelo, una vez concluya la construcción del nuevo hospital. Son algunos de los acuerdos logrados en la reunión celebrada este martes entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en la que se repasaron los asuntos pendientes de la ciudad.

Entre los temas en los que discordaron Xunta y Concello destaca la reforma de la variante de Alba, para la que el máximo responsable del Gobierno gallego admitió que no está previsto acometer esta obra por el momento, dado que no hay acuerdo en el trazado; así como en el dragado de la ría, sobre el que el Ministerio de Transición Ecológica ha exigido nuevos estudios a la Xunta sobre el vertido de los lodos del Lérez. Rueda recordó que la última propuesta de la Xunta era realizar este vertido en las inmediaciones de la isla de Sálvora, pero el Gobierno central exige nuevos estudios que vuelven a retrasar el plan. "Como pontevedrés nada me gustaría más que este saneamiento estuviese hecho, pero el problema no es la obra en sí, ni su coste, sino dónde verter miles de toneladas de lodos que se van a retirar el Lérez", explicó el presidente de la Xunta.

En cuanto a las infraestructuras de titularidad autonómica en el municipio, el presidente de la Xunta anunció la inversión de 8 millones de euros en la reforma de la carretera vieja de Marín, que se vienen a sumar a 1,5 millones de euros que ya se están invirtiendo en la actual mejora de un tramo, así como la intención de ceder al Concello de Pontevedra la titularidad del tramo municipal a través de un convenio. El alcalde, por su parte, apuntó que este proyecto deberá ser consensuado entre ambas administraciones para incluir los criterios del modelo urbano pontevedrés.

Ambos responsables públicos agradecieron el "tono constructivo" de la reunión y solo disintieron abiertamente en asuntos como la variante de Alba o la ausencia de la Televisión de Galicia en esta capital. Respecto a lo primero, Rueda admitió que "no tenemos consignación presupuestaria ni intención de ejecutarla, al menos este año". El Gobierno gallego quiere un "trazado de consenso" que por ahora no se ha logrado. En cuanto a la TVG, que no tiene delegación en Pontevedra, el presidente de la Xunta recordó que es "una decisión de la CRTVG", tras opinar que "el dimensionamiento actual de la red es suficiente".

En cuanto a la restauración de Santa Clara, que será el séptimo edificio del Museo Provincial de Pontevedra, "la Xunta no se puede quedar fuera de este proyecto. Participaremos, pero hay que saber el contenido concreto que tendrá", apuntó el titular del Gobierno gallego.