Dos persona ha sido rescatada del mar en Vilaboa (Pontevedra) tras volcar la embarcación en la que navegaba este domingo.

Según informa el 112, fue un particular el que llamó al 112, alrededor de las 16,00 horas, para informar de que una embarcación con un dos tripulantes había volcado en la ría de Vigo a causa del fuerte viento, que hizo escorar el barco, de pequeña dimensiones.

El servicio dio aviso a Salvamento Marítimo, que comenzó a planificar un posible rescate. El helicóptero Pesca-1 del Servicio de Guardacostas de Galicia, que estaba preparado para participar en el operativo, no fue movilizado finalmente, ya que una embarcación particular recogió a los accidentados y los trasladó, junto con el barco volcado, al puerto de Vilaboa. No se necesitó asistencia médica.

En el rescate también participaron la Guardia Civil y los Voluntarios de Protección Civil de Soutomaior.