La Asociación Ruta do Viño Rías Baixas participa con varias empresas en el workshop que organiza la Diputación de Pontevedra. Las citas son hoy en Bilbao y ayer en Sevilla. Participaron un total de 32 empresas de la provincia de las cuales cuatro están asociadas a la Ruta del Vino Rías Baixas que también se sumó a este evento. Los participantes de la Ruta do Viño Rías Baixas en este workshop dentro del apartado de bodegas son Paco&Lola y Terras Gauda, mientras que en el de alojamientos acudieron Casa do Sear y Hotel Spa Nanín Playa.El público que asistió mostro mucho interés por la provincia de Pontevedra y todas sus posibilidades turísticas.