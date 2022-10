Amalia Ríos: “Vas a la quimio, pero no tienes información de nada; como si fuese un tema tabú”

A la pontevedresa Amalia Ríos Cruz, de 67 años, le diagnosticaron un cáncer de mama en 2019, justo antes de la pandemia del COVID. Hacía cuatro meses que se había hecho una mamografía en el control rutinario, pero se notó un bulto en el pecho izquierdo que resultó ser un tumor de cuatro centímetros, un cáncer en estadío 3. La operaron un 18 de julio, cuando la sometieron a una mastectomía y reconstrucción de la mama en la misma intervención. En agosto empezó con la quimioterapia, que siguió en sesiones distribuidas durante más de un año y medio. Actualmente se encuentra con tratamiento con pastillas y todavía recuperando su estado físico.

Ella, como muchas otras pacientes de cáncer de mama, reconoce que la vida le cambió por completo con la enfermedad. “A nivel físico, la operación fue muy dolorosa, sobre todo porque fueron dos en una. Lo pasas muy mal con el drenaje. Y con la quimio también. Los primeros cuatro meses fueron muy duros con vómitos y muchos dolores. Y perdí la sensibilidad del brazo izquierdo, es casi inexistente y no puedo pincharme en él”, resume.

“Yo no tenía fuerzas para nada, me sentía vacía, que nadie me entendía"

Pero, sobre todo, destaca el impacto que el cáncer y el tratamiento provoca a nivel anímico. “Empezando por la zona en la que se aplica la quimioterapia en Pontevedra. Yo pasaba allí más de ocho horas, porque empezaron a recortar en personal y las enfermeras no daban abasto”, recuerda.

Lamenta que a los tratamientos se acude apenas sin información. “Tú vas a la quimio y no tienes información ni ayuda de nada, como si fuese un tema tabú. No te explican sobre las secuelas, no sabes nada... y eso que la vida te cambia totalmente. Nadie te dice nada: información cero. Y cuando termina la quimioterapia lo mismo, y eso que inicias una nueva etapa en la que empiezas a ser tú. Al final, entras en depresión porque te ves que no puedes hacer lo mismo que hacías antes”, manifiesta.

“Si me hubiesen dado información yo no hubiera llegado a estar tan mal anímicamente como estuve”

El papel de Adicam

Su tabla de salvación fue la asociación Adicam, sobre la que le habló una de sus hijas. “Yo no tenía fuerzas para nada, me sentía vacía, que nadie me entendía. En Adicam encontré gente como yo. Me sentía como mis compañeras, éramos todas a una. Todas estábamos igual, en la misma situación”, dice aliviada. A raíz de empezar a participar en las actividades de este colectivo, como pilates o los talleres de risoterapia el cambio fue enorme: Adicam me ha cambiado la vida. Empecé a coger ánimo. Estoy encantada”. Su consejo a las pacientes de cáncer de mama es que contacten con esta asociación o con cualquier otra, “porque en la sanidad pública solo te tratan, pero no te informan de todo lo demás; somos personas que pasan por un trance muy duro”. “Si me hubiesen dado información yo no hubiera llegado a estar tan mal anímicamente como estuve”. Además, el mensaje a las nuevas diagnosticadas es que “luchen, que hay salida”. “Se sale siempre si tú quieres. Tienes que poner mucho de tu parte. Y que llamen y se informen con Adicam, porque a nosotras nos han devuelto la vida. Hay que luchar”, concluye con fuerza.

Las terapias con hormona oral o anticuerpo conjugado, entre lo más nuevo

Cada año se remiten al servicio de Oncología del área sanitaria de Pontevedra una media de 1.500 casos nuevos de cáncer. De ellos, más del 20%, alrededor de 300, son de mama, una tipología que se valora siempre directamente en Oncología.

Así lo asegura el jefe de sección de Oncología Médica del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, Francisco Ramón García Arroyo, que destaca que la supervivencia de esta enfermedad “ha ido aumentando en los últimos 15 años de forma significativa”.

“No es un cáncer de mama único, son muchos diferentes según sus estudios moleculares y con pronósticos y diferentes tratamientos” Francisco Ramón García Arroyo - Jefe de sección de Oncología del CHOP

Destaca en este sentido la importante contribución que han tenido “los programas de diagnóstico precoz poblacionales, la labor de los comités multidisciplinares de tumores, la investigación y mejor conocimiento de todos los factores pronósticos y los tratamientos dirigidos a dianas específicas de biomarcadores”.

“No es un cáncer de mama único, son muchos diferentes según sus estudios moleculares y con pronósticos y diferentes tratamientos”, añade en declaraciones a FARO con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre.

Difícil acceso por el coste

Precisamente, sobre los nuevos tratamientos contra el cáncer hablarán los expertos que participan desde ayer y hasta el viernes en el Congreso de la Sociedad Española de Oncología que se celebra en Madrid y en el que participa, entre otros especialistas, el pontevedrés Manuel Constenla, primer oncólogo del Hospital de Pontevedra, jubilado el pasado mes de febrero por el Sergas tras trabajar en el área 35 años.

“Hay un anticuerpo conjugado muy efectivo para cáncer de mama metastásico, el Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, para HER2 positivo o incluso escasamente positivo, lo que es una novedad importante, y los resultados también”, informa.

“Es la primera vez que hay un avance en hormonoterapia en los últimos 25 años” Manuel Constenla - Oncólogo

Además, también destaca entre los nuevos tratamientos la hormona oral para pacientes metastásicas con receptores hormonales positivos, la Elacestrant.

Sobre este último, Manuel Constenla indica que “es la primera vez que hay un avance en hormonoterapia en los últimos 25 años”.

El gran problema con el que se enfrentan los profesionales de la sanidad pública es que son tratamientos de elevado coste a los que rara vez tienen acceso los pacientes. El CHOP, siendo todavía Manuel Constenla jefe del servicio de Oncología, pudo participar entre 2021 y principios de 2022 en un programa de acceso expandido de tratamiento con anticuerpo conjugado. “Te quedas realmente sorprendido de la eficacia que tienen sobre el cáncer de mama metastásico con HER2 positivo”, confiesa.

Básicamente, las tres líneas fundamentales de tratamiento actuales en España son la quimioterapia, radioterapia y las hormonas.

8.304 mujeres exploradas

La detección precoz es el pilar fundamental en la lucha contra el cáncer de mama. El programa gestionado por la Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación de la Consellería de Sanidade exploró entre enero y septiembre de este año 2022 a un total de 8.304 mujeres de 50 a 69 años de la comarca de Pontevedra, que representan un 82% de la población diana. De esa cifra, más de 200 mujeres fueron posteriormente remitidas a una unidad de diagnóstico y tratamiento para completar pruebas, con las que se confirmaron 30 casos de cáncer de mama.

Este programa prevé explorar entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 a un total de 9.500 mujeres en el distrito de O Salnés, alrededor del 85 % de la población diana en la comarca. Se estima poder detectar hasta 31 patologías malignas entre mujeres arousanas.

El Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama cuenta con unidades fijas en hospitales comarcales gallegos, lo que ha permitido avanzar en el proceso de integración del programa en el sistema asistencial. En la provincia de Pontevedra están en el centro de salud de A Parda en Pontevedra, en el Hospital del Salnés en Vilagarcía de Arousa y en el Hospital Meixoeiro en Vigo, donde se realizan las pruebas mamográficas.

La Consellería de Sanidade recuerda que un diagnóstico precoz aumenta hasta el 90% las posibilidades de curación, un 95% si se evita que el cáncer sea invasivo.