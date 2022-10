Reírse, la mejor medicina

La risoterapia es mucho más que bromas y juegos. Es una técnica psicoterapética cuyo objetivo es producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. “Buscamos mejorar la inteligencia emocional de las personas con enfermedades crónicas y/o discapacidades físicas y/o intelectuales para que puedan afrontar de manera más positiva su situación vital”. Son palabras del doctor Jorge Cameselle Teijeiro, doctor en Medicina y Cirugía y director del grupo de investigación en Oncología clínica de la asociación Adicam (de mujeres afectadas por el cáncer de mama).

Una de estas sesiones tuvo lugar esta semana en la sede del colectivo en Pontevedra en el marco de su programación del mes de octubre. Guiando al grupo, compuesto por unas veinte personas, estuvieron Jorge Cameselle y las monitoras María Martínez y Patricia Lago.

¿Cómo surge la idea de aplicar la risoterapia a las pacientes de cáncer de mama?

“Adicam apostó hace ya muchos años por la risoterapia. En nuestros talleres participan mujeres y hombres con y sin cáncer de mama. En nuestro caso, todo surgió durante la grabación de un taller de risoterapia. Yo soy médico de familia y me dedico a realizar documentales científicos en el ámbito de la salud. Al presenciar aquel primer taller, precisamente en Adicam, pude ver como las mujeres mayores se comportaban de una manera desinhibida y espontánea, como si fueran adolescentes. Al verlas, se hacía patente la necesidad que tenían de socializarse y comunicarse, y lo hacían con alegría. Aquello me impactó y me llevó a preguntarme: ¿por qué no usamos esta herramienta los profesionales sanitarios en Atención Primaria, en nuestros centro de salud?”, explica a FARO Jorge Cameselle.

Y se pusieron manos a la obra. Desde entonces han hecho decenas de talleres de risoterapia en diferentes ámbitos; han editados dos películas sobre esta temática, que fueron premiadas en Videomed (el mejor Festival de Cine Médico del Mundo), y demostraron que su viabilidad es posible con un proyecto que recibió el primer premio del Sergas al mejor trabajo de investigación: “Metodología para implementar la risoterapia en los centros de salud. Beneficios potenciales en Atención Primaria”, autoría de María José Parrado y Patricia Lago, dirigidas por Jorge Cameselle.

Hoy en día, Adicam cuenta con una plantilla de monitores “excepcionales”: Celia “La Frutera”, María, Vanesa, María José, Patricia, Celeste, Teresa, Joana y un largo etcétera.

¿Cuáles son los beneficios?

El doctor recalca que son muchos: “En un mundo en el que cada vez vivimos más aislados, además de facilitar la socialización entre personas, estimula la inteligencia emocional. Reduce la fobia social, elimina estigmas psicológicos mejorando la autoestima y ayuda a prevenir el Síndrome del Cuidador o del Trabajador Quemado”, enumera.

Pero hay más ámbitos en los que es útil, como el de la educación, “para abordar de una manera especial la lucha contra el tabaquismo, contra la violencia de género o el acoso escolar entre otras muchas posibilidades”.

Es por ello que en base a la experiencia del grupo proponen siete modalidades de risoterapia, diferentes según la “población diana” a la que va dirigida. “Si van enfocados a la edad pediátrica, los modelos de taller son diferentes para el ámbito hospitalario, el escolar, el ámbito de la discapacidad física y/o intelectual o si los enfocamos en el espectro autista. En la edad adulta no es lo mismo implementarlo en Atención Primaria que el ámbito laboral. Y en la población geriátrica el enfoque varía si el usuario es dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, o si el taller se desarrolla en centros de día o con personas institucionalizadas”, detalla.

¿Cómo se desarrolla una sesión de risoterapia?

Aunque en la risoterapia debe primar la espontaneidad, que es clave, el grupo ha buscado un modelo de taller que pueda implementarse en la rutina asistencial de Atención Primaria. Son una media de 90 minutos por sesión utilizando material muy simple: un equipo de música y un atrezo económico compuesto por disfraces. El número óptimo de usuarios recomendado oscila entre los 20 y los 30, como máximo. Los talleres han de ser guiados por al menos dos profesionales.

“Dedicamos los primeros 15 minutos a explicar qué es la risoterapia y a presentarnos, después durante 60 minutos desarrollamos ejercicios de estiramiento y desinhibición, continuamos con diferentes juegos y con gimnasia de la risa, aprovechando algunos momentos entre estos para hacer educación sanitaria. Los últimos 15 minutos los dedicamos a realizar unas reflexiones finales, relajarnos y despedirnos”, cuenta el doctor Cameselle.

¿Quiénes se desinhiben más: hombres o mujeres?

“Los hombres se cortan más. De hecho, cuando hemos analizado con rigor científico hemos podido ver que entre los profesionales sanitarios las mujeres (médicas y enfermeras) valoran mejor que los hombres la utilidad de la risa como una herramienta terapéutica”, apunta el médico, que añade que, de hecho, solo uno de cada diez usuarios de los talleres son varones, a pesar de que la invitación es para ambos géneros. “Estas estadísticas no hacen otra cosa que confirmar la existencia de diferencias de género en relación con el mundo de las emociones”, concluye.