O BNG de Ponte Caldelas, no marco da campaña de apoio á ILP en defensa da atención primaria promovida pola plataforma SOS Sanidade Pública, recolleufirmas diante do centro de saúde para informar da iniciativa e recabar apoios da veciñanza. A portavoz municipal do BNG, Sol Seoane, lembrou que a veciñanza de Ponte Caldelas pasou un verán moi duro e moi complicado, cun centro de saúde baixo mínimos.