“El 30% de los chavales sufren acoso en Secundaria, al darse el pico en el uso de los móviles”

Sensibilizar, informar y promover recursos y herramientas para erradicar el acoso escolar es el objetivo central de unas jornadas organizadas por Cruz Roja Pontevedra que se celebrarán el próximo 27 de octubre en colaboración con la Diputación de Pontevedra. “Generando convivencia frente al acoso escolar” se dirige a profesionales del ámbito de la educación y la sanidad, entre otros, y las inscripciones están abiertas hasta el 25 de octubre. El psicólogo y profesor Antonio Rial Boubeta es uno de los conferenciantes.

– Las jornadas se centran en el acoso escolar y usted hablará de educación en la era digital. Está claro que es inevitable que ambas cuestiones vayan de la mano...

– El año pasado tuve la oportunidad de dirigir un macroestudio llevado a cabo por UNICEF donde se analiza el impacto de la tecnología en la adolescencia en una muestra de más de 50.000 chavales de la ESO. Los datos de la parte dedicada al acoso escolar y ciberacoso corroboran esa sospecha que tienen tanto la UNESCO como la Organización Mundial de la Salud de que hay mucho más acoso escolar del que las fuentes oficiales informan. Resulta paradójico que, con toda la sensibilidad social y preocupación que existe, que las instituciones no hagan absolutamente nada por conocer cuál es la verdadera magnitud del problema.

"Una de las características del ciberacoso es que no es empático, yo no me estoy dando cuenta de las consecuencias que provoco en el otro, del daño que hago"

– ¿No están a la altura en esta materia?

– Se desarrollan leyes maravillosas, en las que la palabra “prevención” se repite continuamente, pero las administraciones van muy lentas. Primero para ponerle cifras al problema, que es muy importante, y después para poder caracterizarlo y entenderlo bien para prevenirlo.

– ¿Cómo se puede identificar el acoso escolar?

– Hay un grupo de expertos a nivel europeo que está tratando de actualizar los significados y cómo ha de definirse el acoso escolar. En general, se define como una serie de conductas tipificadas entre menores de edad de forma reiterada en el tiempo y que implican una intencionalidad, un desequilibrio de poder y una afectación. Si lo definimos mal o de manera obsoleta hay cosas que están pasando que no las vamos a incluir. Hace años hablábamos de agresión física y verbal, pero ahora, por ejemplo, si hay una exclusión social permanente en una red social también es acoso. Hay conductas propias de acoso en la era actual.

"Dejemos ya de echarle la culpa al confinamiento y al COVID de todo"

– ¿La intencionalidad sí es común pese al paso del tiempo?

– Una de las características del ciberacoso es que no es empático, yo no me estoy dando cuenta de las consecuencias que provoco en el otro, del daño que hago. Con lo cual, muchas veces, no hay realmente una intencionalidad. Una de las cosas que yo quiero contar en mi charla en mi intervención en las jornadas es que el acoso ha ido evolucionando hacia una nueva forma: el ciberacoso, que tiene sus particularidades. Es muy importante que hagamos este tipo de seminarios para reflexionar sobre el problema e intentemos instar a las instituciones para que, por favor, se pongan las pilas, porque necesitamos saber realmente su magnitud. Los datos que hay suelen infraestimar el problema.

– ¿De qué cifras estamos hablando?

– La UNESCO viene advirtiendo que es posible que estemos en torno a una incidencia del 30% o 32% a nivel mundial. Si rebajáramos el criterio y lo suavizáramos un poco estaríamos hablando de que entre el 20% o 30% de los chavales de Secundaria sufren acoso en España, sobre todo de ciberacoso, porque se da el pico en el uso de los dispositivos móviles.

– ¿Y en cursos previos?

– Lo que sabemos, lo que dicen los estudios, es que esa incidencia es incluso mayor en los últimos cursos de Primaria.

“La intención suicida es hasta cinco veces mayor”

– Respecto a las direcciones de los centros educativos y las familias, ¿sí actúan como deberían?

– En la base de la prevención están las instituciones, el sistema educativo, la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación y las leyes; en el medio están los padres y los educadores, y arriba están los chavales. Por lo general vamos a lo más fácil: dar charlas. Pero eso no vale para nada, porque eso dura lo que dura y tiene el efecto que tiene. No damos una prevención de base donde se impliquen las instituciones, por lo que mal vamos. El margen de mejora es muy grande. Hay un vicio que hay que romper: siempre nos preguntamos si nuestros hijos están siendo víctimas de acoso. Yo querría que también se preguntasen al mismo tiempo si su hijo o hija está acosando a otro. Porque en el caso del ciberacoso es más frecuente el perfil de la víctima agresora que la víctima pura; es decir, lo habitual es que se acose y se sufra acoso. Está normalizada la violencia en el entorno digital y el insulto se banaliza; hay una pérdida de valores progresiva. El 70% de los chavales que sufren o ejercen acoso en las redes, también lo hacen cara a cara.

"Yo querría que los padres también se preguntasen al mismo tiempo si su hijo o hija está acosando a otro"

– ¿Cuáles son las consecuencias en las víctimas?

– Hay problemas de ansiedad y depresión graves, además de caída del rendimiento académico, problemas de autoestima, autolesiones... En cuanto a la intención suicida, es cuatro o cinco veces mayor. No es ninguna tontería. Así que sabiendo eso, los padres también tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad.

– ¿Y los centros educativos?

– Las direcciones de los centros están ampliamente sensibilizadas y comprometidas, pero les faltan medios, formación y respaldo institucional para poder hacer esa labor de detección precoz, acompañamiento, ayuda... Lo que no podemos es que al orientador o al profesor de turno se le asigne la responsabilidad de coordinador de bienestar y protección del alumnado y se sienta desbordado y, por tanto, frustrado.