Gran Canaria, Gandía y Sevilla, destinos del Imserso agotados en 5 minutos en la ciudad

En cuestión de tan solo cinco minutos, algunas de las agencias de viaje de Pontevedra colaboradoras en el programa del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, agotaron las escapadas para este año y el próximo a destinos populares como Gran Canaria, Gandía, Sevilla y Córdoba. Eran las nueve de la mañana y ya había largas colas ante los establecimientos de gestión. A media mañana la oferta se había reducido de forma importante, aunque “sigue habiendo todavía muchos lugares interesantes a los que ir”, explicaba una de las trabajadoras de Viajes Deza.

Se trataba del primer día de solicitud de los viajes para los acreditados, pero todavía queda hoy jueves. Los menos madrugadores ayer pudieron elegir entre muchos otros destinos apetecibles: Ibiza, Benidorm, Tenerife, Mallorca...

“Hay muchas ganas de viajar por la euforia postCOVID, explica Reyes Cuiña, de Viajes Deza, que señala, además, que “la gente está encantada porque no han subido los precios”. “Al final echan de cuenta que marcharse ocho días, además de ser un placer por el viaje en sí, les compensa económicamente, porque se van con una media de gasto de entre 200 y pico euros y poco más de 400”, considera.

Y es precisamente esta cuestión la que ha echado a muchos hoteles españoles para atrás, ya que no han querido participar en el programa de viajes por no considerarlo rentable en un año en el que la subida de precios ha sido generalizada, especialmente por los suministros. “Muchos hoteles o no participan o no ofrecen el mismo número de plazas que otros años”, indica Cuiña.

La jornada de ayer fue muy intensa para las agencias, ya que además de contar con un volumen de clientes poco usual, tuvieron que dedicar mucho tiempo a explicarles los pormenores de los viajes del Imserso y, como suele ocurrir en estos casos, “a desmontar bulos”. “Siempre los hay, todos los años”, reconoce divertida la trabajadora de Viajes Deza.

Los usuarios pueden ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable

Por ejemplo, ayer mismo algunos de los clientes se iban para casa molestos creyendo que desde el Imserso se ha dado un trato preferente a los mayores de comunidades autónomas como Madrid, cuando lo que se ha hecho desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es ordenar la demanda “para que no se colapse”. “Cada provincia tiene sus viajes, así que si una persona de Madrid solicita el suyo no va a perjudicar a otra de Pontevedra”, aclaran desde Viajes Deza.

Otro de los bulos más extendidos es que la persona jubilada puede viajar con el acompañante que considere, cuando solo se le permite con una pareja. “Las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos de edad o pensión”, explica en su página web el Imserso.

La gran mayoría de viajes para los jubilados de la provincia de Pontevedra hacia Canarias, Baleares, Andalucía y Valencia saldrán del aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. También lo harán varios de Circuitos, Ciudades Autónomas y Turismo de Naturaleza.

Los viajes con transporte aéreo que saldrán de Vigo serán todos los de Cataluña en los vuelos regulares de Vueling; varios de Circuitos y Turismo de Naturaleza a través de Bilbao y Madrid; uno a Almería (Roquetas de Mar); dos a Las Palmas (Mogán); cuatro a Tenerife (Puerto de la Cruz) y uno a Ibiza (Santa Eulalia).

De los 140 vuelos que han cargado las concesionarias para la provincia de Pontevedra, 65 saldrán de Peinador y 75 del Rosalía de Castro.

Ismael Iglesias y Marina Francisco

“Vamos a Málaga porque está muy bien comunicada”

“Vamos a ir ocho días a Málaga. Teníamos claro que queríamos Andalucía. Estuvimos viendo Jerez, Matalascañas... pero al final lo que quieres es poder hacer excursiones, ver cosas, y desde Málaga es fácil porque está muy bien comunicada. También nos gustaban Cádiz o Huelva. Esta será nuestra segunda vez; la primera fue a Benidorm”.

Nacho Somoza

“Nos estrenamos este año con el Imserso e iremos a Tenerife”

“Nos estrenamos con el Imserso, ya que la primera vez que podríamos haber viajado estábamos en pandemia. Iremos a Tenerife ocho días; nos sale por 350 euros por persona. Somos asiduos de la isla y nos gusta mucho, ya hemos ido en varias ocasiones por nuestra cuenta. Esta vez iremos a Tenerife Norte, aunque es más bonita la parte Sur”.

José Marcial y María José Romero

“Los sitios a los que queríamos ir ya no tienen plaza”

“Una de las cosas más tristes del Imserso es que siempre le dan preferencia a las comunidades de Madrid, Cataluña... y que la última en escoger los viajes sea Galicia. Cuando llegan aquí ya no queda nada, o solo queda lo que nadie quiere. Cotizamos todos iguales. Los sitios que queríamos ya no tienen plaza porque no nos consideran preferentes”.