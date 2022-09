El marisqueo de la ría culmina uno de los peores veranos de su historia con tres meses con cierres

Los cierres por toxina en la principal zona de marisqueo a pie en la ría de Pontevedra durante tres meses, con algunos períodos breves de días abiertos alternos, suponen ya uno de los peores veranos de la historia de esta actividad en el mar. Los profesionales están desanimados y reconocen que “con la campaña de este año se te parte el alma”.

“Llevamos desde julio cerrados”, explica Carmen Vázquez Nores, patrona mayor de la Cofradía de Lourizán, que aclara que la zona en la que trabajan la mayoría de las mariscadoras a pie es la V, que lleva sufriendo cierres desde el pasado 8 de julio, el último desde el 27 de ese mismo mes. A ese período de tiempo hay que sumar todo agosto y la mitad de septiembre.

“El verano ya se perdió, lo único que queda ahora es el Veranillo de San Miguel, pero eso no significa nada. Al perder julio y agosto ya no hay nada que hacer”, reconoce desalentada a FARO.

Las zonas que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) mantiene abiertas actualmente son la II, la III y la IV.

En la IV se lleva a cabo el marisqueo a flote y la extracción de la navaja, mientras que las otras dos son zonas complementarias de recursos específicos.

“Hay zonas que ya han dado bien, pero otras no dan todo bien. Como el tiempo no cambia, ante la incertidumbre el Intecmar lo deja así. Hoy (por ayer) se mandaron muestras otras vez de las zonas IV y V. Las muestras van a ser muy constantes”, resume Vázquez Nores.

"Hubo mucho boom de turismo que nosotros no pudimos aprovechar" Carmen Vázquez Nores - Patrona mayor de Lourizán

La situación se empieza a complicar a nivel económico para las mariscadoras: “Hay gente a la que se le están agotando todos los días de derecho porque es mucho tiempo. Aunque los generes se van perdiendo. La gente nueva que entró nueva en el mes de enero no tiene nada, porque no le dio tiempo a generar. La gente que vive exclusivamente del mar y del marisqueo lo está pasando muy mal”.

Y es que hay familias enteras que viven del sector, unos en el marisqueo a pie y otros en el de a flote.

“Se tardaron dos meses en recibir ayudas y no dejan de ser dos meses en los que no llevas nada, sobre todo en los dos meses fuertes del verano, y sobre todo este, tal como fue, con mucho boom de turismo que nosotros no pudimos aprovechar”, recuerda la patrona mayor de Lourizán.

Cambio climático

Aunque es muy difícil afirmarlo con rotundidad, Carmen Vázquez Nores considera que el proceso natural de la toxina se está viendo alterado por el cambio climático y la falta de lluvias: “Tuvimos un verano con un calor impresionante. El calor, la luz, el agua caliente, al no haber viento del norte... es un caldo de cultivo para la toxina. No dejan de ser nutrientes en el agua, para el ser humano no son positivos, pero para el mar sí lo es, es alimento”.

A ello se une la falta de agua por la lluvia, “porque la ría no deja de ser como un río”, reconoce.

Todo se traduce en una merma económica tanto para los propios trabajadores como para las entidades del sector. “La lonja de Campelo, prácticamente, todo el volumen de facturación que tiene al año es del marisqueo”, advierte Carmen Vázquez Nores, que añade que “lo mismo ocurre con las cofradías, porque esto es una cadena”.

“Al final la paciencia la vas perdiendo, porque tenemos estado un mes cerrados, pero al empezar el trabajo recuperabas el ánimo y ya empezabas a cobrar... pero así como estamos y viendo la campaña de este año perdida, se te parte el alma”, habla en voz de sus compañeros.

Siembra para regeneración

En los últimos meses, las cofradías de la ría de Pontevedra han llevado a cabo proyectos de regeneración “para impulsar el marisqueo a flote e intentar mejorar toda su actividad”.

“Vamos regenerando las zonas menos productivas para que el marisqueo a flote crezca también. Son las siembras que hemos hecho”, informa la patrona mayor de la Cofradía de Lourizán.