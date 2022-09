Comienza el curso escolar con malestar por la supresión de unidades y profesores

El inicio hoy de este curso escolar no llega exento de polémica en la comarca de Pontevedra. La anulación de los desdobles de aulas, muchos de ellos realizados durante la pandemia para reducir el número de alumnos por clase, lleva consigo este año la eliminación de unidades y, con ellas, la reducción en la plantilla de maestros y profesores de los centros educativos públicos. Las familias se muestran preocupadas porque consideran que la educación de sus hijos se verá afectada de forma importante.

Hace tan solo unos días, las del CEP Marcos da Portela del barrio de Monte Porreiro, en Pontevedra, eran informadas de que se suprimiría una de las aula de quinto curso de Primaria. Así, pasarán de tener tres a dos. “Los motivos que justificaban las tres aulas siguen siendo los mismos y las especiales características de nuestro curso no han cambiado”, aseguran.

“Un solo docente no puede hacerse cargo de las dificultades de nuestro curso. Hay alumnos que necesitan apoyo permanente"

Y es que, tal y como han indicado a FARO, en este curso hay al menos cuatro niños con necesidades especiales, dos por cada aula de quinto de Primaria, además de otros alumnos que necesitan una adaptación curricular importante.

Por ello, manifiestan que si la Consellería de Educación mantiene eliminar una unidad deberían contar con un profesor de apoyo para cada una de las clases, así como un o una cuidadora.

“Un solo docente no puede hacerse cargo de las dificultades de nuestro curso. Hay alumnos que necesitan apoyo permanente. Lógicamente, si el profesor está atendiendo a esos alumnos, no puede ejercer como tal con el resto de la clase, porque en la mayoría de los casos ni si quiera están dando la misma materia ya que las adaptaciones curriculares que tienen son bastante significativas y sin un profesor de apoyo no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo. A esto hay que añadir que aún encima este curso se integra el ordenador a estas aulas lo que supone una dificultad a mayores”, recuerdan en uno de sus escritos enviados a la Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra, en la que hoy tienen previsto ser recibidos para abordar el tema.

"La inclusión y la diversidad deben y tienen que ir siempre acompañadas de recursos, la atención a las necesidades educativas diversas debe ser un objetivo común a todos, no es un gasto"

“Esto va totalmente en contra de las políticas de inclusión y diversidad que tanto quieren promover. La inclusión y la diversidad deben y tienen que ir siempre acompañadas de recursos, la atención a las necesidades educativas diversas debe ser un objetivo común a todos, no es un gasto y no debe verse como tal, es una inversión de futuro. Además de que todos tienen derecho a una educación de calidad y es obligación de las administraciones proporcionársela”, resumen.

Por otro lado, se confiesan conocedores de que este año se cierran aulas por el cese de los desdobles COVID, pero señalan que en el caso de este centro ya se realizaron previamente las divisiones “porque las características del curso así lo requerían para que todos los alumnos estuvieran atendidos como se merecen”.

Otros casos: A Xunqueira II

El caso del CEP Marcos da Portela no es el único en la comarca. Son varios los centros afectados. Ya en junio familias del CEIP A Xunqueira II de Pontevedra se movilizaban porque la Xunta de Galicia había tomado la decisión de unificar las aulas de Infantil del colegio perdiéndose una de ellas para este curso que se inicia hoy.

Pese a que llegaron a colgar una pancarta en la fachada del colegio y recogieron firmas de apoyo, la eliminación de la unidad se llevó a cabo, quedando 25 alumnos por cada clase, el máximo permitido.