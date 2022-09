Denuncian esperas de hasta tres horas por las ambulancias de servicio programado en Pontevedra y O Salnés

Trabajadores de Ambulancias Civera, la concesionaria del servicio programado de traslado de pacientes en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, se concentraron ayer ante el Hospital Provincial para denunciar un “servicio deficiente” del que acusan como responsable a la gerencia del área sanitaria.

Antonio Gondariz, presidente del comité de empresa, destacó que la concesión a la empresa valenciana se realizó tras haber “sacado un concurso público deficitario”.

“Nos quitaron siete coches respecto al anterior y ahora tenemos mucho más volumen de trabajo. No damos asumido tanta cantidad de trabajo. Contrataron a sabiendas una empresa que vino solo a lucrarse y no tiene un plan de futuro. Deja coches sin cubrir, Pontevedra se quedó sin las dos UVI los días de la Peregrina porque no cubre las bajas de técnicas ni días de vacaciones”, resumió en declaraciones a la prensa durante la concentración, convocada por la CIG.

“Con una media de 15 o 17 servicios a la mañana no damos hecho el trabajo. Hacemos todo el área sanitaria e incluso traslados fuera, donde nos mande el Sergas"

Actualmente, el servicio en Pontevedra y O Salnés cuenta con 80 trabajadores y 38 vehículos, “que son insuficientes”, según los empleados.

“La gerencia no hace nada por solucionar este tema de las ambulancias. Estamos como en marzo, cuando tuvimos una reunión, en la que hubo amenaza de huelga. Se le dieron a la empresa seis meses para solucionarlo y seguimos con una ducha para todos, los trajes no son homologados…”, se lamentó Gondariz.

En este sentido, el portavoz del comité de empresa destacó que necesitan al menos siete trabajadores más. “Con una media de 15 o 17 servicios a la mañana no damos hecho el trabajo. Hacemos todo el área sanitaria e incluso traslados fuera, donde nos mande el Sergas. Las esperas para los pacientes son a veces de dos o tres horas. Cuando coordina Valencia, y la gerencia lo sabe, es un caos. Aquí nadie se moja y quien lo paga son los enfermos. Una espera lógica es de media hora, pero incluso en diálisis tienen que esperar una hora”, denunció.

"A la empresa no le importa la calidad de la atención a los enfermos ni la profesionalidad de nuestro sector”

“Falta de ideas”

Los trabajadores afirman que Ambulancias Civera es una empresas “con falta de ideas, con falta de criterio y con falta de toma de decisiones”. Una empresa, dicen, a la que “no le importa la calidad de la atención a los enfermos ni la profesionalidad de nuestro sector”.

Como ejemplo de la mala gestión de recursos señalan que en un servicio de UVI móvil para trasladar al Hospital Clínico de Santiago desde el Hospital Provincial a una niña que sufrió una caída, se produjo una espera de una hora, “cuando peligraba la vida de la niña”, porque la coordinación de Valencia había mandado el recurso UVI a hacer un servicio normal.

El comité afirma que la gerencia del área sanitaria es sabedora de esta situación: “Se lo repetimos varias veces desde el año pasado, haciéndonos caso omiso, dando buenas palabras, pero sin hacer nada para solucionar los problemas que repercuten en los enfermos en general. Es la única responsable de que esta empresa esté funcionando a día de hoy en este área, demostrando que no le importan ni los pacientes ni los profesionales de este sector que intentamos hacer bien nuestro trabajo”.

Por todo ello, no descartan volver a convocar una huelga como la que ya barajaron la pasada primavera.