Vilaboa celebrará los días 30 y 31 de julio su IX Festa do Viño. Un jurado formado por cinco profesionales del sector serán los responsables de evaluar la calidad de los caldos que concurrirán a la III Cata Profesional de las bodegas de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ribeiras do Morrazo, que se celebrará en Riomaior en el marco de la esta novena edición de la fiesta.

El jurado estará presidido por José Manuel Fernández Castro, del Servizo de Industrias, Calidade e Cadea Agroalimentaria de la Consellería de Medio Rural y con él catarán los vinos Luis Paadín y Alejandro Paadín, ambos autores de la Guía de Viños de Galicia, sumilleres y miembros de la Asociación de Sumilleres de Galicia, entre otras entidades. En el jurado estará también la enóloga de la bodega Santiago Ruiz, Lucía Dopazo y la asesora enológica, Bárbara Rodrigo

La cata, que tendrá lugar el sábado 30 a las 12 de la mañana, se desarrollará de manera paralela al concurso-cata de los vinos participantes. En esta Festa do Viño de Vilaboa se darán cita siete viticultores locales y cinco bodegas de la IXP Ribeiras do Morrazo, una de ellas de Vilaboa. Elisa Ruibal García "Casa da Boullosa"; Manuel Conde Conde, Manuel Collazo Fernández, José Blanco Martínez "Quinteiro de Sabela"; Jesús Amoedo Leiro "Casa da Torre"; Manuel Rúa “Casa Quinteiro”; Adega Reboraina (Redondela); Adega Ardán (Marín); Adega Mosteiro de Poio (Poio); Adega Videiras no Mar O Hío (Cangas), o Guillermo Martínez Pintos de "Adega Os Areeiros" compartirán su producción vinícola con todos los que se acerquen a la explanada de Riomaior en las jornadas del próximo sábado y domingo, dentro de una programación festiva que contará con música, hinchables para la infancia y talleres artesanos.

La Festa do Viño contará también con pregón. El periodista deportivo Terio Carrera será el encargado de destacar las diferencias de los vinos elaborados en la Ribeira do Morrazo.

Además de los stands de las bodegas para la degustación de los vinos, el recinto de Riomaior acogerá en el último fin de semana de julio un servicio de bar a cargo de la cafetería O Toxo, de Vilaboa mientras que los hermanos Iván y Jorge González, de Pulpería Selecta, se encargarán de que no falte pulpo a la feria durante todo el fin de semana. El gobierno local de Vilaboa apuesta así por la promoción del comercio local en esta fiesta, en las que también participarán artesanos de la localidad. Las palilleras de Vilaboa también harán un taller a partir de las 19.00 horas.