Un histórico exalcalde del PP planea una escisión e impulsar una candidatura independiente en Barro

Un histórico del Partido Popular en la comarca de Pontevedra, José Antonio Landín Eirín, parece decidido a separar su camino político del partido de la gaviota y lanzar su propia candidatura independiente de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2023.

La escisión en el PP de Barro se viene fraguando desde hace semanas, pero tuvo su punto álgido ayer, durante la celebración en la parroquia de Curro de la VIII Gala Solidaria Música por Alimentos. El evento casi sirvió de plataforma de lanzamiento para esta nueva candidatura independiente de exalcalde del PP en Barro, en donde Landín estuvo acompañado de un grupo de “dirigentes y amigos” del exregidor, como ellos mismos se definieron, y que parecen que servirán de base para lanzar esta nueva candidatura independiente liderada por Landín. Aunque parece ser que la posibilidad de impulsar una lista fuera de las siglas del PP es una cuestión que se estaban planteando recientemente, José Suárez, uno de los miembros del equipo de Landín, explicaba hoy que el propio exalcalde acabó por tomar de manera definitiva la decisión ayer “empujado por las enormes muestras de cariño” mostradas por los vecinos en este evento, en el que se vio, totalmente “arropado” y que le animaron a “seguir trabajando” por el municipio.

Tres de los cuatro concejales del PP tienen previsto pasarse al grupo de no adscritos, quedando el actual miembro de la gestora como único representante de los populares

Los planes ahora pasan, según confirmaron estas mismas fuentes, porque tres de los cuatro concejales que hasta ahora integran el grupo municipal del PP (entre ellos el propio exalcalde y portavoz, José Antonio Landín), se pasen al grupo de ediles no adscritos, mientras que Eduardo Ruadas García, presidente da nueva gestora del PP de Barro y nombrado como tal recientemente por el PP provincial, siga como único representante de los populares en la Corporación, que domina por mayoría absoluta el BNG con Xosé Manuel Fernández Abraldes como alcalde.

Por el momento, la escisión en el grupo municipal no se ha formalizado oficialmente ante la Corporación, a pesar de que desde los afines a Landín se confirmaba que este paso se dará en breve. El propio exalcalde Landín, aunque FARO trató de contactar con él, no ha confirmado esta decisión. La posible fragmentación en el PP de Barro comenzó a ser visible, precisamente, en el nombramiento de la nueva gestora del PP en esta localidad, en la que desde el PP se agradeció la labor desarrollada por Landín durante décadas pero a la que no asistió el histórico dirigente y, además, se celebró fuera de la sede del propio partido.

José Antonio Landín Eirín gobernó bajo las siglas del PP en Barro como alcalde entre 1983 y 1996 así como entre 1999 y 2015. Solo interrumpido por un periodo en el que el cargo de alcaldesa fue ostentado por su mujer, María Teresa Roig Olona. Periodos en los que obtuvo diversas mayorías absolutas.