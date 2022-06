La delegación de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) en Pontevedra hizo entrega hoy de los trofeos de campeón de liga a los equipos de fútbol sala vencedores de sus respectivas categorías de base. En el acto participó el vicepresidente del organismo futbolístico autonómico, José Manuel Fernández, junto con una representación de jugadores, entrenadores y delegados de los clubes campeones.

El trofeo de campeón liguero en la Primeira Autonómica Infantil fue a parar al Duplex Descanso Marín Futsal C, mientras que en la categoría Alevín recayó en el AX Saraiba do Mar (Grupo 1) y en el Marín Futsal D (Grupo 2). Los ganadores de la Primeira Autonómica Benxamín fueron el A Xestión Salnés Futsal (Grupo 1) y el Knobbe Marín Futsal C (Grupo 2). Por su parte, la categoría Prebenxamín y Biberón cayeron del lado del Tecnopesca Marín Futsal y el Pontevedra CF, respectivamente.