El cambio climático, un riesgo para la economía de la ría

Los impactos del cambio climático sobre la vulnerabilidad socioeconómica del marisqueo en las rías gallegas, y las posibles adaptaciones a ellos, desde una perspectiva social. Es el objetivo de un estudio que llevan a cabo investigadores de las tres universidades gallegas (UVigo, USC y UDC) y que se desarrolla, entre otros escenarios, en Campelo, cuya lonja es una de las colaboradoras de este proyecto liderado por Sebastián Villasante.

Las cofradías de Cambados y Redondela también figuran en este estudio que acaba de ser publicado en Frontiers of Marine Science. El artículo, Resilience and social adaptations to climate change impact in small- scale fisheries, parte “de los resultados del proyecto Marisco, coordinado por la docente e investigadora del CIM UVigo Elsa Vázquez de la Universidad de Vigo, y financiado por el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”, recoge el Diario de la Universidad de Vigo (DUVI).

Los autores inciden en que este estudio contribuye en parte, a acabar con el vacío de investigación sobre el componente socio-económica de las amenazas que los efectos del cambio global pueden generar en las pesquerías a pequeña escala y las comunidades que viven de ellas, tanto en Galicia cómo en las otras partes del mundo que afrontan desafíos semejantes.

Para ello seleccionaron tres áreas destacadas en la producción en Galicia (Cambados, Campelo en el municipio de Poio y Redondela), en las que realizaron entrevistas la cerca de 250 mariscadoras y mariscadores (el 92% eran mujeres).

El estudio supone, explica Sebastián Villasante, “una nueva evidencia empírica sobre las estrategias de adaptación social desarrolladas por mariscadoras y sus familias en Galicia. Los estudios de caso, como los presentados aquí, son esenciales para construir la resiliencia y la adaptación colectiva para contener los impactos del cambio climático”.

En la costa atlántica de Europa, los efectos del cambio climático se manifestarán, según las estimaciones científicas, en “olas de calor cada vez más frecuentes e intensas o precipitaciones extremas” que provocarían una modificación de la salinidad de las aguas de las rías, recoge el DUVI.

Esto provocará, explica la docente e investigadora del CIM UVigo Celia Olabarría, efectos que llevarán a la pérdida de biodiversidad marina y alteración de los ecosistemas.

El calentamiento global puede “aumentar el estrés en estos ecosistemas y llevar a los límites de la tolerancia a varias especies" en factores como la reproducción o el crecimiento, generando por ejemplo retrasos en la obtención de tallas comerciales

La costa gallega, especialmente las Rías Baixas, “destaca por acoger una de las pesquerías de bivalvos más importante de Europa en términos de capturas y empleo, así como por su gran relevancia socio-económica en el entorno. Especies como las almejas babosa, fina y japonesa o el berberecho son algunas de las más notables en esta actividad. Sin embargo, la actividad está expuesta la importantes variaciones espacio-temporales en las capturas a causa de las flutuaciones en las condiciones medioambientales causadas por los cambios de temperatura o salinidad”.

Según los estudios que se realizaron al amparo del proyecto Marisco, los efectos del cambio climático pueden “aumentar el estrés en estos ecosistemas y llevar a los límites de la tolerancia la estas especies en factores como la reproducción y el crecimiento”.

Esto generaría, añaden las mismas fuentes, problemas de reclutamiento o retrasos en el tiempo requerido para obtener tallas comerciales, con el consiguiente descenso de abundancia de estas especies.

Además, el aumento del nivel del mar podría causar la inundación de algunos lechos intermareales, y las olas de calor extremo en verano afectarán también a las condiciones laborales de las mariscadoras.

El trabajo demuestra que “una menor experiencia en la actividad y un menor compromiso en la participación de las agrupaciones marisqueras tienden a incrementar los riesgos de vulnerabilidad económica, lo que pone sobre la mesa a necesidad de medidas correctoras frente a estas cuestiones”, señala el DUVI.

Los investigadores también alertan de que el sector está afrontando la ausencia de un relevo generacional para trabajar en el marisqueo y “asegurar no solo beneficios, trabajo y presencia de población nueva en comunidades costeras, sino también para retener el conocimiento tradicional y memoria socio-ecológica de prácticas asociadas, experiencia y valores culturales”.