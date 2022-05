Familiares y amigos del oftalmólogo coruñés Juan Tábara se concentraron esta mañana en Sanxenxo para rendir homenaje a su figura cuando se cumplía un mes desde su trágica muerte en este mismo arenal, tras ser golpeado por una lancha de competición que, según la averiguaciones de la Guardia Civil, se adentró de forma irregular en la zona de baño y a una velocidad excesiva.

El objetivo de esta concentración, según explicó una de las hermanas del fallecido, es que un caso como este no se vuelva a repetir, además de que se depuren las responsabilidades correspondientes a este incidente que están siendo investigadas en el juzgado de Cambados como homicidio imprudente. La familia lamentó que la saturación del juzgado no haya permitido a la acusación particular, que ejercen los padres del fallecido, haya podido tener acceso al informe elaborado por la Guardia Civil sobre el suceso.

También reclaman medios preventivos en las playas para que se eviten este tipo de siniestros, pero también "que se cumplan las leyes ya en vigor". La hermana de Juan Tábara hizo un llamamiento a la población para que evite que se "normalicen" conductas que se ven a menudo en las playas con embarcaciones invadiendo a gran velocidad las zonas de baño. "Si todos nos quejamos seguro que no pasaría", añadió.

Las hermanas, familiares y amigos de Juan Tábara le rindieron un homenaje depositando flores sobre el agua de Silgar en la que perdió la vida hace ahora justo un mes. El acto contó con la asistencia, a título personal, del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que ayer habló con una de las hermanas del fallecido.