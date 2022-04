El presidente en funciones del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha vuelto a insistir en que el Gobierno local mantiene “castigados a los vecinos Monte Porreiro y sigue sin contemplar invertir un solo euro en mejorar la vida en el barrio”.

El portavoz popular ha reclamado al Concello que se “comprometa con el barrio y valore de nuevo la propuesta que presentamos con la creación de una partida presupuestaria de un millón de euros destinada a la humanización de Monte Porreiro”.

“Comulgar con Lores”

“Este no puede ser el precio por no comulgar con Lores. El alcalde debe entender que no puede imponer proyectos carentes de sentido y debe tolerar que los vecinos critiquen y no acepten el proyecto. Este hecho es el simple resultado de un Gobierno local que sigue encerrado en su despacho y que no conoce lo que la ciudadanía demanda. La imposición no debería tener espacio en esta institución y los pontevedreses deben saber que en el PP encontraran la única alternativa válida a este Gobierno empeñado en no escuchar”, ha argumentado el popular.

Para Domínguez, la reacción del barrio ha sentado las bases para que otros espacios de la ciudad también reclamen “lo que les pertenece”: “Lo que no podemos permitir es que durante 22 años el Gobierno haya abandonado Monte Porreiro y se sorprenda cuando los vecinos rechacen un plan que no tiene ningún sentido”, indica el presidente popular.

“Ahoga al barrio”

“El Gobierno municipal prosigue en su empecinamiento de no invertir un euro en Monte Porreiro por el simple de hecho que sus vecinos rechazasen un proyecto del Concello sin sentido. En vez de sentarse con los vecinos, Lores ahoga al barrio”, ha detallado el popular, quien ha urgido al Gobierno municipal de Pontevedra “a escuchar al barrio y comenzar a invertir donde los vecinos realmente demandan”.