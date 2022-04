El concelleiro del Partido Popular Tucho Muíños solicitó, de nuevo, la ampliación del parque infantil de A Chousa, en Combarro, y recordó que en la última reparación el Concello se gastó más de 18.000€ euros para “no solucionar el problema”. “En Combarro existen muchos niños y niñas y todos juegan en la plaza y no tiene sentido construir un parque en otra ubicación cuando no lo van a utilizar”, indicó.

“En varias ocasiones el Partido Popular de Poio solicitó la ampliación del parque de A Chousa, incluso apoyando la reclamación con una recogida de firmas pero el gobierno local no quiere escuchar a las madres, padres y vecinos en general. Combarro necesita un parque más grande, entre jóvenes de la parroquia y otros que se acercan de otros lugares del concello o incluso visitantes, el parque se hace ridículo», denuncia Muíños.

“Gastaron más de 18.000 euros en la última reforma para no solucionar el problema, ahora van a gastar otra partida importante para desplazar el parque del Paseo das Redeiras y seguirá el problema, será mejor gastar una sola vez y ampliar el parque de A Chousa para dar respuesta a la demanda del vecindario», resaltó.

Los populares no entienden “qué necesidad existe de no escuchar a los padres y las madres y seguir derrochando dinero para no solucionar nada”.