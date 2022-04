Vilaboa perderá la subvención concedida por la Diputación de Pontevedra, a través del plan ReacPon, para la construcción de un centro sociocultural en O Toural que, además, complementaría las instalaciones de la Casa Consistorial. El gobierno local se despide así de una subvención cercana a los 500.000 euros concedidos exclusivamente para este fin.

PP y BNG habían rechazado el proyecto ya en un pleno ordinario, pero César Poza, alcalde de Vilaboa, convocó el pasado miércoles una sesión extraordinaria en un intento final de salvar el proyecto. No lo logró.

La pérdida de los 500.000 euros ha sido un duro varapalo para el proyecto que César Poza trata de articular desde su llegada a la Alcaldía para conseguir un crecimiento de Vilaboa en el plano urbanístico e industrial, pero también en el dotacional y que incluye, según afirma, un “cambio de imaxe” del municipio. Para Poza la negativa de BNG y PP al proyecto del centro sociocultural tiene un denominador común: “un interese electoralista; cren que iniciar un proxecto deste calado a un ano das eleccións non convén aos seus partidos. E para eles, para as dúas formacións, eso está por riba dos intereses do municipio”.

BNG y PP

Sin embargo, para César Poza hay matices que diferencian a ambos grupos. Del BNG destaca su “vuelta al negacionismo” y la “evidencia de ser un partido marxista, pero do gran Groucho, parafraseandoo libremente, gobernando teñen uns principios e na oposición cambianos por outros. Manipulan, din medias verdades; enganan e o fan conscientemente”. Poza se refiere a la acusación sobre una hipoteca del Concello para ejecutar la obra o la sugerencia de que hay necesidades más urgentes. “Este centro estaba financiado totalmente pola Deputación e o Concello non tiña que invertir nada”. Sobre otras necesidades César Poza asegura conocerlas “pero eso non quita que nos podamos permitir perder medio millón de euros para un centro sociocultural sobre o que creo que ninguén teña dúbida algunha da súa necesidade”.

El alcalde dice que el Concello cuenta con buena salud económica, con un remanente de 3 millones de euros que le permite acometer proyectos con fondos propios. Dos de ellos, que saldrán en breve, tienen que ver con el avance en la red de saneamiento. Y anuncia que concurrirá a los fondos Next Generation para solicitar una línea de ayudas para mejora de equipamientos y edificios públicos que destinará a reformar la Casa Consistorial. Junto al multiusos que ahora pierde Vilaboa y al concurso para la redacción del proyecto de reforma de la Plaza del Concello y los espacios anexos conforman tres planes independientes, pero intimamente relacionados, con un objetivo común: renovar la imagen de O Toural, el núcleo de centralidad sobre el que el PXOM de Vilaboa proyecta el crecimiento del concello.

En cuanto a la postura del PP en el último pleno, César Poza lamenta que en esta ocasión le “faltaran agallas” para hacer “o máis convinte para Vilaboa”. En este caso, asegura “actuaron a remolque do BNG e deixando que imperase un sentido electoralista”. El alcalde explica que el pasado julio ambos grupos aprobaron en pleno un estudio de detalle que ya avanzaba lo que sería el futuro centro sociocultural, del que, por tanto, conocían los detalles. “O que lle poden contar aos veciños agora é que non teremos un edificio multiusos porque forzaron cos seus votos que Vilaboa teña que renunciar a 463.000 euros de subvención para levantalo; que seguiremos sen un centro con capacidade suficiente para facer unha xuntanza a cuberto ou para acoller unha actividade sociocultural ou unha obra de teatro”, apunta César Poza. A pesar de todo, el alcalde deja claro que no renuncia al centro sociocultural. “O proxecto queda feito e retomaremos esta idea cando teñamos forza suficiente”.

“O único extraordinario, o realmente histórico, o que nunca antes acontecera é que a oposición en pleno votase para que Vilaboa perdese unha subvención tan importante” asegura, pero asegura que su equipo de gobierno continuará trabajando en este proyecto. Y “non porque sexa unha ocurrencia miña agora, senón porque así está recollido no PXOM”.