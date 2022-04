“La mayoría de las hepatitis agudas en niños son asintomáticas y se resuelven solas”

Un nuevo tipo de hepatitis aguda infantil de causa desconocida mantiene en vilo a las organizaciones sanitarias de todo el mundo. Por el momento se han detectado casos en Europa y Estados Unidos, dos de ellos oficialmente declarados en Galicia (En Vigo y A Coruña). Sobre las claves de esta enfermedad y lo que se sabe hasta el momento, ha hablado para FARO el jefe del servicio de Digestivo del Complexo Hospitalario de Pontevedra, Juan Turnes.

– ¿Qué es la hepatitis aguda?

– La hepatitis aguda no es más que la inflamación del hígado por cualquier agente que la provoque. En niños, básicamente, las causas son infecciosas, por virus que producen inflamación directa del hígado, como puede ser el virus de diferentes tipos de hepatitis, para las que hay vacunas. La hepatitis A y la E suelen transmitirse por el contacto mano-boca o por alimentos contaminados. Pero hay otros virus que tenemos interiorizados como normales, como el herpes o el de la varicela, que pueden producir hepatitis, además de afectar a otros órganos. En el caso de la hepatitis aguda, es una inflamación del hígado sin más. En niños no es algo muy frecuente, pero sí se da, y la mayoría se resuelven solas y cursan de manera asintomática.

– En caso de haber síntomas, ¿cuáles son?

– Fiebre, se encuentra mal y, al hacerle una analítica, las transaminasas, enzimas del hígado, están elevadas. Eso, en sí mismo, ya supone diagnosticar una hepatitis. En casos en los que el hígado está más afectado puede haber algún síntoma más específico: el cambio de coloración de la orina, de la piel o de las heces. Aparece ictericia, porque la bilirrubina en sangre aumenta, porque la depura el hígado, y al estar inflamado la depura de manera más ineficiente, por eso suben los niveles en sangre. La orina parece casi coca-cola, la piel adquiere un color amarillento y las heces pierden coloración y se vuelven grisáceas o blanquecinas. Ya es una hepatitis que tiene una entidad que podemos denominar moderada o grave, sin que esto quiera decir que corra peligro la vida de la persona. En estos casos ya nos encontramos con transaminasas muy elevadas: 1.000, 2.000, 3.000... cuando lo normal es 50. Hepatitis de este tipo hay todos los años, en Europa y EE UU. Más en países poco desarrollados en los que no hay acceso a las vacunas y no hay niveles altos de higiene.

– ¿Siempre se conocen las causas exactas?

– No siempre lo llegamos a saber, ni en niños ni en adultos. Fundamentalmente, en el caso de los niños, porque se resuelven al pasar unas semanas y porque no encontramos ninguno de los virus que la causa.

– ¿Qué caracteriza a estas hepatitis agudas detectadas ahora en estos niños?

– El motivo por el que ha saltado la alerta en el Centro de Control de Enfermedades Europeo (ECDC) y de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) es que en Escocia entre enero y marzo de este año el número de hepatitis agudas que han requerido ingreso es cuatro veces superior al de la media histórica. Esto y una segunda cuestión, que un número pequeño, pero importante de estos niños necesitaron un trasplante.

– Usted alerta en Twitter sobre que hay que ser muy selectivo a la hora de informarse y de que hay que tener cuidado con las “fake news” (noticias falsas).

– Una de las primeras informaciones que salió al respecto, y fuera del ámbito científico, es que esto se debía a la vacuna contra el COVID. Y resulta que, precisamente, fue una de las cuestiones que primero se descartó, porque los afectados son niños muy pequeños, de entre uno y cinco años, y la vacuna se administra a partir de los seis años. Después se dijo que se trataba de una nueva variante del COVID, pero es que los primeros datos sólidos y públicos indican que la mitad de los niños con hepatitis aguda no lo habían tenido, así que parece que no tampoco es el causante.

– Las pruebas diagnósticas habituales en estos niños resultaron negativas.

– Normalmente, ante un cuadro de hepatitis aguda, en un niño o en un adulto, hay un panel estándar de virus que hacemos para buscar la causa. En todos estos casos está resultando negativo, pero esto no quiere decir que no tengan virus. Hay otros tipo de virus que afectan a los niños y que lo hacen a nivel respiratorio o intestinal. En algunos de estos menores sí se han detectado, aunque es pronto para saber si son los causantes, porque hasta ahora no producían hepatitis graves.

– ¿Como los adenovirus respiratorios?

– Por ejemplo. Hay dos tipos de adenovirus que se sabe que pueden entrar en las células del hígado. Uno es el 41. Pero es todo muy prematuro. Hay que tener paciencia y esperar.

– El hecho de que haya niños en diferentes puntos del mundo tampoco facilitará las conclusiones...

– Efectivamente, porque son muy pocos casos y además muy separados geográficamente. Si fuese algo infeccioso, lo lógico es que hubiese muchos juntos concentrados en los mismos sitios...

– En conclusión, ¿cuáles son entonces las hipótesis que barajan a día de hoy los profesionales?

– Hay varias. Por ahora, lo más probable es que se trate de algo infeccioso o tóxico. Todavía es muy pronto. Se sigue investigando y mientras han aparecido más casos en Europa y Estados Unidos. Al generar una alerta el centro de control de enfermedades se da un efecto positivo y otro negativo. El primero es que se va a investigar y se hará bien y el segundo es que se ha establecido un criterio para que los países notifiquen los casos: que todo niño menor de diez años que tenga una hepatitis aguda con más de 500 de valores de transaminasas. Van a ser muchos niños y muchas van a ser hepatitis intrascendentes que en otra ocasión pasarían completamente inadvertidas y se resolverían solas.

– Es decir, que va a parecer que se disparan los casos...

– Sí y esto no debería generar alarma, ya que lo único que significa que es que se van a buscar casos específicamente. Hay que mantener la calma. Los padres tenemos que estar tranquilos. Es algo que ha generado una alerta sanitaria, pero sigue siendo un número de casos bajos y teniendo en cuenta que a partir de ahora las cifras van a aumentar por una cuestión de metodología.

– O sea, que el mensaje es de tranquilidad...

– Sí. Y lo digo como médico y como padre. Hay que poner los números en su magnitud. El número de niños afectados es muy pequeño; hay que mantener la calma.