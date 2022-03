La Fundación Rías do Sur podría recuperar la gestión del complejo deportivo del mismo nombre, situado en Pontemuíños, en el plazo de un mes gracias a una cláusula del contrato de concesión de la gestión de las instalaciones. Según el documento, si la empresa concesionaria, Supera, no reabre el centro antes del próximo 30 de abril, la institución podría rescindir de forma unilateral el contrato y asumiría su administración mientras busca una nueva gestora.

Así lo confirmó el presidente de la Fundación Rías do Sur, Héctor Vilariño, que también afirmó que confía en llegar a un acuerdo con Supera antes de esa fecha, aunque las negociaciones no comenzarán hasta la semana que viene, ya que esperarán hasta después del jueves 7 de abril, cuando está prevista una reunión del patronato.

“Somos optimistas con que se va a solucionar, pero no nos ponemos plazos. Preferimos tardar un poco más, pero dar una solución definitiva”, afirmó Vilariño, que también señaló que no hay ninguna empresa que se haya ofrecido para ser la nueva concesionaria de la gestión de Rías do Sur y que la Fundación tampoco ha empezado a buscar todavía alternativas a Supera, pues lo principal en estos momentos es llegar a un acuerdo lo suficientemente beneficioso para todas las partes.

El primer contacto para la rescisión del contrato entre la Fundación Rías do Sur y Supera no fructificó porque la empresa concesionaria estableció unos requisitos “inasumibles” para la institución. Aunque Vilariño no quiso precisar cifras, según fuentes consultadas Supera habría solicitado alrededor de un millón de euros para renunciar a los 14 años que todavía le quedan de concesión. “No tenemos esas cantidades. Una fundación no es una entidad con ánimo de lucro. Pero aunque tuviéramos ese dinero, no creo que fuese correcto destinarlo a esto”, reconoció el presidente.

El pasado 11 de marzo Supera comunicó que cerraba temporalmente las zonas de agua del complejo deportivo Rías do Sur, entre las que está la piscina olímpica de la ciudad, por los “inasumibles costes energéticos” , derivados de los efectos de la pandemia y agravados en las últimas semanas por la invasión rusa de Ucrania. El gimnasio o las pistas de squash, sin embargo, se mantuvieron abiertas, pero duraron poco tiempo, ya que la empresa anunció el cierre completo de las instalaciones de Pontemuíños el 1 de abril. Debido a esta circunstancia, todos los abonados serán dados de baja sin que tengan que realizar ningún trámite administrativo.

Este coste de mantenimiento de las instalaciones podría ser asumido directamente por la Fundación Rías do Sur si finalmente se rescinde el contrato de forma unilateral en el plazo de un mes. Su presidente confirmó que “temporalmente, la Fundación puede hacerse cargo. Contamos también con la colaboración del Concello”, pero sería la administración de dos o tres meses, mientras buscan una nueva empresa concesionaria de la gestión. “Si nos hacemos cargo del complejo deportivo, lo primero que vamos a hacer es reabrir la piscina olímpica para que los deportistas puedan entrenar”, apuntó Vilariño.

Y es que el cierre de las zonas de agua ha supuesto un grave contratiempo para tres de los clubes que entrenaban a diario en Pontemuíños, el Waterpolo Pontevedra, el Galaico Sincro y el Club Natación Galaico. La presidenta de este último, Amparo Porta, se mostró optimista en que la situación se solucione “en el plazo de tiempo más corto posible”.

“Una instalación de este tipo no tiene sentido que esté cerrada. Confiamos en tener noticias más concretas en una semana o diez días. Creemos que la Fundación tiene que tomar decisiones”, destacó Porta, que apuntó también que “tenemos la esperanza de que se sienten a negociar y se llegue pronto a un acuerdo”.

Nueva concentración, hoy, ante el gimnasio de Blanco Porto

El club Galaico Sincro ha convocado una nueva concentración para protestar por el cierre de la piscina olímpica de Rías do Sur. En esta ocasión, la manifestación será delante de las instalaciones del gimnasio 24 horas que Supera tiene en la calle Blanco Porto, entre las 19.00 y las 20.00 horas. Los deportistas confían en que estas maniobras de presión aceleren las negociaciones para la reapertura del complejo deportivo de Pontemuíños. La presidenta del Club Natación Galaico, Amparo Porta, señaló que los deportistas de esta entidad no tienen previsto participar porque no pueden perder más entrenamientos, pero avanza otra concentración para el fin de semana.