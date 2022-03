La Audiencia Nacional anula la concesión a "Pontesa"

La Audiencia Nacional ha revocado la concesión por veinte años que Costas otorgó en 2017 a la empresa Itaipu Trade S.L., antigua fábrica de Pontesa, sobre los terrenos que ocupa en el litoral de Pontesampaio. El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, señaló este miércoles que la sentencia supone "un gran avance en la recuperación de la ensenada do Ulló" que se propone el gobierno local.

Esta sentencia de la Audiencia Nacional anula la prórroga y permitirá recuperar los 33.000 metros cuadrados rellenados en el año 1959 en el litoral de Pontesampaio, por la concesión de Costas a una fábrica de industria cerámica que cesó su actividad en el año 2000. Sus terrenos fueron subastados y adjudicados a otra firma, su actual propietaria, en el año 2004.

Los argumentos para revocar esta concesión son similares a los de Ence. En resumen, viene a decir que no puede haber instalaciones industriales en una zona de dominio público marítimo-terrestre, que no justifique que no puedan ubicarse en otro lugar, una vez vencido el plazo de la concesión. "En este gobierno somos profundamente ecologistas; la acción de gobierno llevó a que los últimos tiempos Elnosa cesará su actividad y también recuperamos los 20.000 metros cuadrados que ocupaba un campo de fútbol en el litoral de Pontesampaio", señaló Fernández Lores al hacer pública la sentencia.

El alcalde recordó que el gobierno local de Pontevedra trabaja en el mismo sentido para recuperar los terrenos de la Xunqueira de Alba. "Creemos en el respeto al medio ambiente y en la protección de nuestros ríos, rías y humedales", dijo el alcalde de Pontevedra. El Concello negocia con las otras administraciones con instalaciones en esta zona (Diputación y Dirección General de Tráfico), la recuperación de la marisma.

Lores indicó que los terrenos que ocupa la antigua fábrica de Pontesa son un relleno de la costa, en el que anteriormente hubo una playa. La nave que actualmente regenta la empresa Itaipu Trade se dedica almacenaje.

La sentencia señala que la ampliación de esta concesión debió hacerse escuchando al Concello de Pontevedra como administración interesada y rechaza además la impugnación al recurso que en su momento hizo la empresa.

El Concello de Pontevedra también ha presentado recursos a las concesiones que disfrutan una gasolinera y un transformador de electricidad, ambos en la zona de O Burgo.