La Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) ha solicitado al presidente del Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, que salga al paso de las declaraciones de la Xunta sobre el informe que trata la posible adscripción de los terrenos de Ence al puerto de Marín o, que en el caso de no hacerlo, dimita "inmediatamente, porque entendemos que no está respondiendo a lo que debe ser una institución como esta". El presidente de la APDR, Antón Masa, denunció la "manipulación" de la Xunta y el Partido Popular de ese informe, que considera que "va a ser utilizado para conseguir algo que va contra la sentencia de la Audiencia Nacional y de la legislación".

Masa explicó que, ante la elaboración de ese informe, la APDR envió dos cartas al presidente del Consello Consultivo "explicando que entendíamos que ese informe iba a ser manipulado" que no fueron contestadas. "No hubo respuesta, está en su derecho porque no somos una autoridad para solicitar respuesta del Consello Consultivo, pero tampoco actuó", lamentó, al tiempo que pidió a Costa Pillado que "no entre en el juego del PP y de Feijóo".

"Pasado el tiempo, la realidad nos dio la razón", destacó Masa, que explicó que "el comité de empresa de Ence, sobre todo el de oficinas, está utilizando este informe de forma incluso ilegal, porque están hablando de que el Consello Consultivo ve viable la integración de los terrenos en el Puerto de Marín cuando el informe no dice eso en absoluto". El líder de la APDR insistió, de todas formas, en que "en ningún caso una empresa como Ence podría estar en terrenos de Portos", por lo que, considera, que "están engañando a la clase obrera de Ence, que debería saber que para nada esa solución es viable. Solo exigiéndole a su empresa un cambio de ubicación podrían llegar a tener una solución".