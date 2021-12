Entre la noche del pasado domingo y este miércoles por la mañana, la sede del BNG en Marín, en la plaza de A Veiguiña, fue objeto de lo que la formación denuncia como "un ataque" en el que se arrancó tanto la placa con el logotipo del BNG y los carteles existentes en la entrada del local, así como la bandera gallega y carteles colgados en el balcón y las ventanas del primer piso. La portavoz nacionalista municipal, Lucía Santos, dice que "los autores tuvieron que escalar por la fachada del edificio para acceder al balcón".

Santos explica que el ataque se limitó al exterior de la sede, pero “no fue un acto improvisado, sino una acción planificada para robar y ocultar el mensaje del BNG, un intento para limitar nuestra acción política y tratar de infundir miedo entre la militancia".

El BNG de Marín ya ha presentado denuncia por estos incidentes y recuerda que "no es el primer ataque a la sede del BNG en Marín: Si bien es cierto que hace tiempo que no ocurría, no es un ataque aislado, ya que en los últimos tiempos el BNG ha sido el objeto de varios atentados en sus sedes y en las viviendas de compañeros, con el objetivo de intentar intimidar a nuestra militancia".

Por el momento se desconoce la identidad de los autores de esta acción, pero Santos insiste en que Santos “los responsables deben saber que no nos van a silenciar. Todo lo que hacen es afirmarnos en nuestros principios y en nuestra determinación de continuar con nuestro trabajo en beneficio de la gente de Marín y nuestra tierra ”.