Cientos de personas se manifiestan contra el “cierre caprichoso” de Reina Victoria

“Hoy Pontevedra alza su voz contra la arbitrariedad, contra la terquedad y contra la mentira”. Así de contundente comenzó el manifiesto de la unión de asociaciones “Por Pontevedra” en la concentración que convocó esta noche a las puertas de la Casa Consistorial para protestar por el cierre al tráfico de la calle Reina Victoria, que fue secundada por cientos de vecinos de la ciudad y representantes políticos como el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, y el portavoz de Poio, Ángel Moldes.

Con pancartas en las que se podían leer consignas como “Máis diálogo, menos imposición”, “Non ó peche de Reina Victoria” o “Lores, escoita aos teus veciños”, alrededor de 400 personas se dieron cita en la plaza de España para mostrar su descontento con el cierre de un tramo de la citada avenida, una de las principales arterias de entrada a la ciudad y cuyo cierre al tráfico rodado está generando numerosas molestias a comerciantes y vecinos de las calles colindantes, como Rosalía de Castro, San Roque, Avenida de Marín y especialmente Palamios.

El colectivo “Por Pontevedra” insistió en que su objetivo no es criticar “un modelo de ciudad, ni un partido político, ni una ideología”, sino denunciar que el cierre de Reina Victoria “es un acto arbitrario, no avalado por estudio previo alguno, caprichoso y claramente incómodo y antieconómico para buena parte de los vecinos y comerciantes de nuestra ciudad, y si me apuran altamente contaminante, por cuanto multiplica, de forma absurda, los atascos y los recorridos de miles de vehículos a diario por Pontevedra”.

En su manifiesto, relata que el cierre del tramo de la citada avenida que comprende la parte delantera del IES Sánchez Cantón se hizo por motivos sanitarios, para ofrecer un mayor espacio a estudiantes y personal del instituto para poder guardar distancias de seguridad, pero que muchos pensaron que “solo era una excusa; el tiempo nos ha dado la razón. El tiempo y una resolución judicial que le recuerda al Concello que la medida en su día adoptada, si estaba justificada, debería durar única y exclusivamente el tiempo necesario hasta que los efectos de la pandemia fueran mitigados”.

Así, insisten en que “el gobierno municipal no hace caso ni a las resoluciones judiciales, ni a la opinión de muchos pontevedreses, sobre todo los más directamente afectados, que ven en esta medida un abuso de autoridad y un ejercicio antisocial y nada democrático de su papel como representantes de los ciudadanos” y lamentan que “el gobierno local evita el diálogo, y cuando evitas el diálogo y la participación, pierdes la razón y pierdes el apoyo de los ciudadanos”.

Avisaron también de que la de hoy será la primera de las movilizaciones, pero no la última. “El político que no esté en disposición de dialogar y de escuchar a sus ciudadanos, que deje su sitio, que se vaya, su presencia no tiene cabida en una ciudad tolerante y respetuosa como Pontevedra. No más mentiras, no más arbitrariedad. Abran al tráfico y urbanicen debidamente la Avenida de Reina Victoria”, finalizaron.