El Club Náutico de Portonovo con la colaboración técnica de COGAMI y la ONCE, y económica del Fondo Europeo Marítimo e de Pesca de la Unión Europea (FEMP), de la Conselleria do Mar de la Xunta de Galicia e el Grupo de Acción Local do sector Pesquero GALP6, ha implantado un sistema de accesibilidad de colectivos discapacitados buscando una mayor accesibilidad de estos colectivos y como medida de no discriminación hacia la practica de náutica, permitiendo dar un paso más para la integración de estos colectivos dentro del sector.

Las medidas adoptadas entre otras son, la señalización exterior de encaminamientos podo táctiles a distintos departamentos del puerto, señalización en sistema braille de carteles indicativos, información en código QR con audio explicativo, sustitución de puertas por otras de apertura automáticas, colocación de pasamanos adaptados. Todo esto ayuda a una mejor y mayor integración de los colectivos discapacitados y en concreto con deficiencia visual grave, haciendo más accesible la náutica y normalizando los espacios portuarios a los colectivos antes mencionados.