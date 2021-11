Carballedo siempre recordará a una pionera

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, acompañado del periodista y crítico gastronómico Guillermo Campos, así como los vecinos de Carballedo y representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal, presidieron el emotivo acto de descubrimiento de una placa en honor a la recientemente fallecida Inés Vidal Lois, propietaria de Casa Inés. En la ceremonia estuvieron presentes sus hijas Andrea, Inés y Lila Cuiñas Vidal.

Antes de la inauguración de la placa por parte de la alcaldesa e Inés Cuiñas Vidal, el alcalde inició el acto refiriéndose a Inés Vidal como “una de esas mujeres pioneras en poner nuestro concello en el mapa a través de la gastronomía, el trato humano exquisito y una gran generosidad. Ella y nuestras abuelas fueron capaces de hacer un esfuerzo extraordinario para estructurar el territorio, ayudando a construir una parroquia y un concello”

“Con este acto humilde pero emotivo, el pueblo de Carballedo y el propio Concello quieren hacer un reconocimiento público a la memoria de una persona que con su trabajo, esfuerzo y dedicación ayudó a poner a Carballedo y nuestro concello en el mapa gastronómico de Galicia. Queremos que esta placa atestigüe nuestro cariño y nuestra eterna gratitud por una persona que estuvo al pie del cañón hasta el último momento ”, dijo Cubela.

A continuación, tomó la palabra el periodista y crítico gastronómico Guillermo Campos para confesar que no podía ser objetivo “porque tengo mucha emoción al pensar en Casa Inés”. Campos relató los lazos que lo unieron a Casa Inés como punto de referencia social en Carballedo desde muy joven y fue sincero con el público, diciendo que “desde que me casé en Loureiro, Casa Inés ha sido un punto de encuentro y referencia dominical para mí y nuestra familia. Inés fue pionera en poner a Carballedo y Cerdedo-Cotobade en el mapa gastronómico de Galicia junto a otros precursores como Pepe da Chan, Señora Andrea, Eusebio… ”.

Guillermo Campos destacó la personalidad y el “humanismo” de Inés Vidal y cómo su carácter cercano a los vecinos definía, a modo de estilo personal y marca de la casa, su atención a los clientes. “Inés estaba mucho más preocupada por el resultado gastronómico de sus platos que por presentar la nota. Con su personalidad y humanidad fue un excelente relaciones públicas. Caminaba alrededor de las mesas preguntando e interesándose por el grado de satisfacción de sus clientes. ¿Qué tal estaba la leche frita, el jabalí, los cocidos…? Esa era su principal preocupación ”, dijo el crítico gastronómico.

Además, según Guillermo Campos, en el fogón “supo combinar adecuadamente ciencia, conocimiento e inspiración para conseguir que sus platos respondieran a la demanda de una cocina tradicional gallega, sabrosa y de calidad”.

Finalmente, Guillermo Campos felicitó al pueblo de Carballedo por la iniciativa de reconocer la labor de esta mujer pionera en la cocina gallega de calidad y finalizó su intervención deseando “mil primaveras más para Casa Inés” de la mano de su hijas y herederas de ese preciado don que convierte la cocina tradicional en un producto de especial interés para conservar.

El alcalde, Jorge Cubela, finalizó el acto con la lectura de la inscripción en la placa que dice “ “que os sabores da terra, remol do lume, as portas abertas, as conversas sabias garden o eco e a memoria de Inés Vidal Lois que nesta casa naceu, morou, traballou; que partíu dela. 1925-2021. Os seus veciños e o Concello de Cerdedo-Cotobade”.