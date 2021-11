“Pontevedra tiene algo en el ambiente que genera personajes muy especiales”

– Inicia el libro contando que surgió a raíz de una colaboración con el Concello de Pontevedra, que le pidió un pequeño texto de 150 palabras para “Pontevedra de corazón”, que se presentó en Fitur.

– Fue la pasada primavera. Estaba terminando una novela y estaba muy enfrascada en ella. El Ayuntamiento tuvo una iniciativa muy bonita con “Pontevedra de corazón”, en la que participamos muchos escritores, periodistas... con textos limitados. Escribí las 150 palabras y pensé que no me llegaban a nada. En ese momento me vino de recuerdo una retahíla de “me acuerdos”. El “me acuerdo” es un género literario en sí mismo, poco conocido, pero que se ha utilizado para hablar de Nueva York, de París, de Roma... y también en el cine, en películas como “Cinema Paradiso”. Además de esto, también veníamos de vivir un año de pandemia, durante el cual en mi familia habíamos estado muy activos en un grupo de WhatsApp intercambiando fotos, recuerdos... Fue una amalgama de todo eso. Todos los que fuimos niños a finales del siglo XX de algún modo fuimos testigos de un mundo que ya está desaparecido. Ahora, al recordarlo, es cuando le das importancia: las calles, las librerías, los cines, los olores... todo eso tiene mucha potencia literaria. Me puse a escribirlo y aquí está.

"Todos los que fuimos niños a finales del siglo XX de algún modo fuimos testigos de un mundo que ya está desaparecido"

– Reconoce que se sentía en cierta deuda con la ciudad, por no vivir en ella o no pasar tanto tiempo aquí como sus hermanos...

– Sí, y fue un pique con mi familia, porque cuando nos juntamos en verano o en Navidad siempre hay una competencia entre hermanos para ver quién es más de Pontevedra, y yo siempre salía perdiendo. Me dije “¡hasta aquí hemos llegado!” (risas). En todo este tiempo de la pandemia influyó mucho el tener ganas de ir a Pontevedra y no poder.

–Finalmente, son 301 pequeños textos en forma de “me acuerdos”, ¿siguen algún orden?

– Hay dos órdenes, en realidad. Comienza por la época de Navidad porque pensé que este es un libro muy de Navidad, de los que te gusta leer en esta época. Por ello comienzo con recuerdos del invierno y sigo el orden natural de las estaciones. También siguen un orden cronológico, con los más antiguos al principio y los más adolescentes hacia el final.

– Es un libro que se presta para ir leyendo extractos al azar, ¿le gusta esa idea?

– Me gusta que el lector lo lea como prefiera, porque en realidad es como un álbum de fotos, fotos escritas, que un grupo de edad bastante amplio puede reconocer como suyas. A mí lo que me gustaría, con este libro es provocar en el lector sus recuerdos. Debería llevar unas páginas en blanco para que el lector anotase ahí sus “me acuerdo”. Es un libro muy familiar en el sentido de generar tertulias entre hermanos.

– ¿Con qué personajes se queda Susana Fortes de los que incluye en la obra?

– Uno de los personajes a los que le tengo un cariño especial es a John Ballan, me parece fantástico esto de ir con la música, la temática del Oeste... es un personaje. Pontevedra tiene algo en el ambiente que genera personajes muy especiales. Otro es Rafa Pintos: el personaje romántico, poético, Drácula. María la del carrillo de la Herrería, Neno...

"Me gusta que el lector lo lea en el orden que prefiera, porque en realidad es como un álbum de fotos, fotos escritas, que un grupo de edad bastante amplio puede reconocer como suyas"

– ¿Y un lugar?

– Todo el casco viejo de Pontevedra es una maravilla. La Herrería es emblemático, porque allí íbamos todos después del cole a merendar. A la estación también íbamos mucho con las bicis. Los puentes... es una ciudad de puentes; me acuerdo mucho de ir por el de la Barca, que me parecía larguísimo, eterno, y me daba una sensación extraña al ver el mar desde allí. Y la antigua biblioteca, allí cerca, con esas dos esfinges, la verja de hierro, las dos palmeras... Me acuerdo de subir las escaleras con mucha reverencia cuando iba con mi padre y entrar en la sala infantil y cubrir las fichas. La biblioteca para mí fue un sitio maravilloso en Pontevedra.

– ¿Con cuánta frecuencia viene a Pontevedra ahora?

– Lo normal era siempre venir en verano y en Navidad. Con la pandemia fue la primera vez en mi vida que no pasé la Navidad en Pontevedra. De ahí que fuese un año de salvar distancias. Por eso detrás del libro está todo esto.

– ¿Le gustaría que este libro estuviese empaquetado al pie de los árboles de los hogares de Pontevedra esta Navidad?

– Me encantaría. Es que además es un libro de edición pequeña, muy cuidada. Es un libro especial, con un formato muy cuidado, casi de regalo.

"Uno de los personajes a los que le tengo un cariño especial es a John Ballan, me parece fantástico esto de ir con la música, la temática del Oeste..."

– Está acostumbrada a vender muchos ejemplares de cada una de sus nuevas obras, pero esta tendrá un recorrido más pequeño... ¿o nos puede dar una sorpresa?

– En principio es un libro que está pensado para Pontevedra, Galicia... Pero también se distribuirá y presentará desde los centros gallegos. Se puede encargar en todas las librerías, lógicamente.

– Y también será muy especial poder presentarlo con su hermano Xabi en el mismo acto público...

– Eso es algo que nos ha hecho mucha gracia e ilusión a ambos. Aunque el de mi hermano son crónicas deportivas, en realidad son también la excusa para hablar de las pasiones de una época y de la infancia relacionadas con Pontevedra.

– ¿En qué trabaja ahora Susana Fortes?

–Mi nueva novela saldrá en 2022, pero aún no sé la fecha concreta. En su momento hablaremos de ella.