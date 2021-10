La carrera Pinga Pinga regresó ayer a Santomé, en Marín, tras un año de paréntesis debido a la pandemia, un regreso que coincidió con la llegada de la “nueva normalidad” a Galicia al levantarse el estado de emergencia sanitaria. No obstante, aún se aplicaron medidas de prevención, como el uso de la mascarilla entre el público. Se contabilizaron unos 290 participantes, doscientos de ellos en la categoría absoluta, en la que se realizaron salidas cada quince segundos, por grupos de diez, como medida de precaución, mientras que en el caso de las categorías menores, se fijó un tope de 40 corredores en cada caso, que también salieron escalonadamente.

El nivel de este año en la categoría absoluta es el más alto de todas las ediciones, y se cumplieron parte de las previsiones, ya que el ganador absoluto fue Alejandro Fernández, que se encuentra entre los cinco primeros de España, con un tiempo de 22 minutos y 40 segundo, por delante de Pablo Bocelo y Manuel Lorenzo. Por su parte, en la categoría femenina la venezolana Edymar Brea también cumplió los pronósticos, al llegar en primer lugar. La segunda fue Tina Fernández y la tercera, Beatriz Fernández.

Susana Rodríguez

En cuanto al homenaje, este año recayó sobre la atleta paralímpica Susana Rodríguez, “un emblema de inclusión que queremos promover desde el club”. La corredora viguesa invidente, ganadora de la medalla de oro en triatlón en los recientes Juegos Paralímpicos de Tokio participó en la carrera y se clasificó en el puesto 83 de los 200 participantes senior y élite, y la novena entre las mujeres.

En la categoría Sub 14-16, venció Asheber Díaz Fernández, que se impuso por 9 segundos a Daniel Malvar y por 20 a Javier Acuña. En Sub 12 ganó Pablo Barreiro, por delante de Martín Otero y Mario Costa, y en Sub 10, el primero fue Fabián López, seguido de Andrés Omil y Daniela Bayón.

Paralelamente, se celebró la ruta a pie asociada a la competición, que se desarrolla desde hace cinco años, con más de doscientos participantes en un recorrido de 5 kilómetros y otro de 8.