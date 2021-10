El presidente del PP local, Rafael Domínguez, ha anunciado este sábado una campaña institucional en concellos, Diputación y Parlamento para "defender el criterio del Consello Consultivo" sobre Ence, que considera "viable" la adscripción de la fábrica al Puerto de Marín para que continúe en Lourizán.

Y es que el Domínguez sostiene que la posible marcha de Ence de Pontevedra "sería un drama" y no admite su hipotético traslado a otro territorio gallego. Tras la reunión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el propio titular autonómico se declaró "satisfecho" por la pretensión ministerial de que la fábrica de pasta de papel siga en Galicia.

Pero para el PP local, esta opción no es satisfactoria. "Entiendo que a Feijóo le valga que Ence se quede en Galicia, pero a mi no; quiero que siga en Pontevedra", ha dicho Domínguez.

El portavoz municipal del PP ha analizado este sábado el informe del Consello Consultivo de Galicia que por unanimidad ha concluido que la adscripción de Ence al Puerto de Marín es "perfectamente viable". En la misma semana que el Concello “se adelantaba al dictamen de este órgano independiente hablando ya del desmantelamiento de Ence, hemos conocido que la incorporación de la biofábrica a la entidad portuaria tiene encaje legal”. “Venimos trabajando para que cientos de familias no pierdan sus recursos y para que la ciudad de Pontevedra no pierda la mayor empresa de nuestro entorno”, ha dicho.

“Debemos seguir trabajando para que la vida de tantas familias tenga su futuro aquí, en Pontevedra. No nos podemos permitir perder a tantos puestos de trabajos, en una ciudad en la que el paro se ha terminado por convertir en un mal crónico”, ha argumentado el edil popular. “No tienen sentido que siga habiendo administraciones que se opongan al empleo y a que miles de familias de nuestra comunidad vean su futuro peligrar por un posicionamiento político ilógico”, ha declarado Domínguez, que ha asegurado que “siempre estaré del lado de las familias”.

En cuanto al Consello Consultivo, y adelantándose a que el Concello pudiese discutir “su categoría jurídica”, recordó que “el propio Concello de Pontevedra ha recurrido en al menos 22 veces a este organismo, lo que confirma su validez jurídica cuando el mismo Lores recurre a el con el fin de solventar ciertas dudas jurídicas”. “Ahora tenemos la solución política, pero nos falta la decisión política. No existe ahora impedimento para que la empresa siga donde está, no hay obligación de mandar a 400 familias al paro, no hay que seguir hablando de demolición”, ha subrayado el popular. “Si Ence no sigue donde está es por culpa del PSOE y del BNG”.

Domínguez ha avanzado un frente común popular en el que se presentarán en Concello, Diputación y Parlamento sendas propuestas “para defender el criterio del Consello Consultivo sobre Ence”.

“Recientemente el presidente de la Xunta se reunió con la ministra de Transición Ecológica y de allí arrancó el compromiso de que Ence continuará en Galicia. Entiendo que al señor Feijoo le valga que Ence se quede en Galicia, pero a mi no. Para Pontevedra es un drama. No se puede entender que después de tanto tiempo de Ence en Pontevedra ahora otras muchas ciudades se disputen la riqueza y los empleos que genera, y nuestra ciudad se quede sin nada”, ha finalizado Domínguez.