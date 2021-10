La Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural ha finalizado las obras de mejora integral del parque infantil situado en la Praza das Regas, en el barrio de Valdecorvos, acometidas con una inversión de 15.000 euros. Las actuaciones incluyeron una ampliación de la zona de ocio infantil, necesaria para poder cumplir las normativas autonómica y europea en materia de seguridad y conseguir la certificación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), así como la renovación de todos los elementos de juego y columpios (cadenas, sillas...) y la instalación de un nuevo pavimento con base amortiguadora y césped artificial (que permite mitigar y suavizar al máximo las posibles caídas de los niños).

Las obras, ejecutadas por la empresa Garocaprim SL, también supusieron la renovación del vallado de cierre perimetral del parque y se completarán con una plantación de árboles en su contorno, ya que se detectó la existencia de un déficit de sombra. Tal y como recuerda el concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, "esta intervención enmárcase dentro do proxecto desta Concellería para que tódalas zonas de lecer infantil de Pontevedra poidan certificarse anualmente pola ENAC e, como tódolos que se están a efectuar ao longo deste mandato, foi deseñada en base aos criterios establecidos pola firma especializada STO (Soluciones Técnicas de Ocio), contratada polo Concello para auditar as condicións de seguridade das áreas de xogo da cidade, verificar que respectan a normativa europea UNE-EN 1176 e o Decreto autonómico 245/2003, valorar as reparacións necesarias e emitir os certificados da ENAC cando cumpren con esas directrices”.