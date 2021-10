“La ciudad es patrimonio de todos, pero falta educación”

“Recompoñer a forma urbana. A incidencia do espazo público”, fue el tema sobre el que debatieron Francisco Mangado, arquitecto e impulsor de la Fundación Arquitectura y Sociedad; Joan Clos, ex director ejecutivo de ONU Hábitat y presidente de “Ágora, The New Urban Conversation”, y Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, en un nuevo encuentro del ciclo “Urbtopías. As cidades posibles”, ayer moderado por la directora corporativa del diario Público, Ana Pardo de Vera. En esta mesa redonda los participantes hablaron sobre la incidencia del espacio público en la composición de la forma urbana.

El arquitecto Francisco Mangado puso de manifiesto la necesidad de una mayor “educación” respecto al uso del espacio público, porque “la ciudad es patrimonio de todos, no es de unos pocos”, como subrayó este experto al analizar los obstáculos con los que se encuentran las ciudades a la hora de desarrollarse de forma armónica.

Para Joan Clos, presidente de “Ágora, The New Urban Conversation”, Pontevedra no es una desconocida. El ex alcalde de Barcelona ya visitó antes la ciudad porque el Concello mantiene una colaboración con la asociación que preside Clos, perteneciente al Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) para estudiar el futuro de la ciudad. La institución que representa prepara también un proyecto para la ciudad, con el que se pretende determinar lo que será la Pontevedra del futuro, y pensar hacia donde quiere ir el municipio. Este proyecto trabaja por convertir a Pontevedra “en un polo de atracción, en un criadero de talento para tener proyección exterior”.

El equipo de Ágora Urbana estuvo en Pontevedra el pasado año, antes de que se decretase el estado de alarma derivado de la epidemia de COVID-19, para conocer el desarrollo de la ciudad además del modelo, los proyectos del transporte a demanda, del monte, el compostaje, etc. “En Pontevedra tenéis mucho andado con la transformación y puesta en valor del espacio público que traslada dignidad y prosperidad social y económica, que no figuran en las leyes urbanas”, dijo Joan Clos.

Próxima cita

La siguiente cita del programa Urbtopía será el miércoles 27, en un debate moderado por la periodista de FARO DE VIGO Susana Regueira. Participarán en la mesa redonda “Repensar o espazo urbano. Novas formas de habitar a cidade”, Teresa Táboas, arquitecta e integrante del Consejo de Unión Internacional de Arquitectos; y Ramón Marrades, economista urbano y director de Placemaking Europe. Este debate comenzará a las 19.00 horas en el edificio Castelao del Museo.