Trabajadores de Ence tachan de “chantaje y acoso” el plan de “demolición” del Gobierno

Un día después de haberse hecho pública la tercera sentencia emitida por la Audiencia Nacional ante el recurso interpuesto por la Asociación pola Defensa da Ría, APDR, y que nuevamente declara ilegal la prórroga concedida a Ence por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, las reacciones de las partes implicadas en el conflicto sobre el futuro de la pastera en Pontevedra no se han hecho esperar.

El fallo no ha cogido por sorpresa a los trabajadores de la fábrica de Ence en Lourizán, y es que teniendo en cuenta el precedente de las dos anteriores sentencias dictadas por el alto tribunal, la resolución ante el recurso de la APDR “era de esperar”.

Así lo afirmaron ayer ambos portavoces sindicales de la plantilla. Si bien para el presidente de comité de fábrica, José Antonio Lafuente, y para la presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira, esta nueva sentencia “no cambia nada”, sí se mostraron preocupados e indignados ante las declaraciones realizadas desde el Ministerio de Transición Ecológica en las que ya baraja una salida “ordenada” de la ría y un plan de “demolición” del complejo fabril de Ence en los terrenos de Lourizán.

No tiran la toalla

José Antonio Lafuente destacó que “que el Ministerio ya piensa en un calendario de salida ordenada fue algo que se nos transmitió en la mesa de diálogo, ya que el secretario de Estado dijo que si no había ninguna solución encima de la mesa antes de que saliera la resolución judicial, pues que la ejecutarían dado que no habría un futuro”.

Así, el representante de los trabajadores de la fábrica indicó que “este comité de empresa por lo que está peleando es por tener algo encima de la mesa, por si se da el caso de que la sentencia sale en contra, y poder tener así una continuidad de los puestos de trabajo”.

Respecto al nuevo fallo judicial, José Antonio Lafuente comentó que “esta sentencia era de esperar teniendo en cuenta las otras dos, pero seguiremos trabajando para interponer el recurso de casación e intentar que la vía judicial nos permita seguir en Lourizán, si esto es posible. De no serlo, entonces habrá que buscar otro tipo de alternativa”, concluyó.

Por su parte, la presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira se mostró más crítica y señaló que “no vamos a tirar la toalla, seguiremos buscando una opción para garantizar nuestros puestos de trabajo y esto vamos a pelearlos por la vía judicial y también en la calle, porque en la mesa de diálogo no vemos ningún avance”.

En cuanto a las declaraciones del Ministerio de Transición Ecológica, Cedeira no dudó a la hora de denunciar que “se trata de una estrategia de acoso y derribo contra las 5.000 familias que dependen de Ence en Pontevedra y no deja de ser una forma de chantaje y de presionar al Tribunal Supremo bien para que no admita nuestros recursos o bien para que falle en contra”.

Asimismo, la portavoz de los trabajadores de la planta de Ence en Lourizán apuntó que el Gobierno central “parece que da por hecho que la sentencia es firme y eso no es así. Todavía está pendiente, así que exigimos que deje de chantajear a la Audiencia Nacional y a una empresa privada que cotiza en bolsa y que genera empleo”.

La presidenta del comité de oficinas no ocultó su enfado ante la situación que están viviendo y criticó que “el mismo Partido Socialista que no tiene ningún pudor en defender la fábrica de Navia es el mismo Partido Socialista que quiere cerrar la fábrica de Pontevedra”.

Así, Ana Cedeira dirigió sus reivindicaciones a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, exigiendo que “dejen ya de acosarnos, porque esto lo vamos a pelear en los tribunales y en la calle”.

Cedeira anunció que próximamente los trabajadores llevarán a cabo nuevas movilizaciones.

Por su parte, el presidente de la Asociación pola Defensa da Ría, APDR, Antón Masa, mostró ayer su satisfacción por la nueva sentencia de la Audiencia Nacional y aseguró que, a diferencia con las otras dos anteriores, el nuevo fallo rechaza los informes de la Autoridad Portuaria, en los que se alegaba que la actividad de Ence era fundamental para el Puerto de Marín.

“Esta terceira sentenza dificulta máis aínda o éxito dos recursos presentados por Ence, que entendemos que o Tribunal Supremo debería inadmitir. Cremos que a sentenza definitiva irá nunha liña semellante a estas, porque está claro que non se pode lexitimizar a presenza de Ence en Lourizán, xa que contradí a Lei de Costas, co cal tan só queda, tal e como dixo o Goberno central, iniciar a demolición de Ence Lourizán, abríndose así un futuro para a ría de Pontevedra”, destacó.

Durante la jornada de hoy, Teresa Ribera y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantendrán una reunión.

La Xunta dice que la fábrica es “o de menos; importan os postos de traballo”

Otra de las reacciones que tampoco se hizo esperar en la jornada de ayer fue la de la Xunta de Galicia. Al igual que la plantilla de la fábrica de Ence en Pontevedra, el vicepresidente Alfonso Rueda manifestó que esta tercera sentencia no es ninguna “novidade”, pero sí mostró su preocupación ante las declaraciones realizadas por el Gobierno central y las tildó de “sorprendentes” y de estar caracterizadas por “unha insensibilidade absoluta”.

En este sentido, Rueda criticó que el Estado parece “non ser consciente de que non só se vai demoler unha fábrica, senón que se van demoler moitísimos postos de traballo e sen contemplan ningún tipo de alternativa”. El vicepresidente de la Xunta volvió a poner encima de la mesa la opción de la adscripción de los terrenos de Ence en Lourizán al Puerto de Marín, una alternativa que aseguró que “aínda está pendente de valoración por parte do Consello Consultivo. Se hai unha solución xurídica, imos explorala e intentar salvar eses postos de traballo, e o Consello Consultivo non se pronunciou aínda”. Alfonso Rueda denunció que “é sorprendente que sen saber aínda se xuridicamente podemos ter unha alternativa, o Goberno central está falando xa dun plan de demolición. A fábrica é o de menos, o que importan son os postos de traballo”.

El Concello afirma que el futuro de la planta pasa por cesar su actividad

En representación del Concello de Pontevedra, la portavoz municipal Carme da Silva comentó ayer que “dende hai moitos anos, a aspiración do Goberno municipal de Pontevedra, ao igual que para gran parte da sociedade pontevedresa, é ver como Ence cesa a súa actividade en Lourizán, como se desmantela ese complexo fabril e como se recuperan eses terreos para a súa reintegración no dominio público e recuperan a vocación que nunca deberon perder”.

Carme da Silva considera “lóxico” el desmantelamiento de la planta de Ence en las inmediaciones de la ría de Pontevedra y afirmó que “o futuro de Ence pasa polo cese da súa actividade en Lourizán”. Respecto al último fallo dictado por la Audiencia Nacional, la portavoz municipal indicó que “as sentenzas recentes que declararon ilegal a última prórroga concedida a Ence o que veñen é a abrir unha porta enorme de esperanza a que a saída de Ence da ría se faga efectiva, a que poidamos ver nun futuro non moi lonxano como eses terreos se recuperan e se rexenera a costa”. Da Silva apuntó que, a partir de ahora, serán claves dos cuestiones: “Ver como se leva a cabo o proceso de desmantelamento e, segundo, que haxa sentido común por parte da empresa e da Xunta para que non se perdan os postos de traballo”, concluyó.