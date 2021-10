El hospital único, a principios del año 2024

El 85 por ciento de la excavación necesaria para construir el nuevo Hospital de Montecelo –unos 290.000 metros cuadrados– ya está hecha, mientras que ya es visible la estructura del nuevo bloque de Urgencias. Las obras, según la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, estarán terminadas “a finales de 2023 o principios de 2024”. La Xunta consigna en los presupuestos del próximo año un total de 35,54 millones de euros para este proyecto. Según informó la conselleira en una visita a las obras de construcción del nuevo hospital público, la ejecución de Gran Montecelo avanza a buen ritmo, desarrollándose ahora las cimentaciones y siendo visible ya parte de la estructura, además de continuar el movimiento de tierras y las excavaciones en otras áreas. Vázquez Mourelle indicó que la parte más avanzada es la de la zona que ocupará las futuras urgencias pediátricas y de adultos, así como la rehabilitación. Informó de que existe una zona de obras condicionada por la presencia de roca que requiere la realización de voladuras, que cuentan ya con las autorizaciones necesarias y se realizarán próximamente. Estas obras incluyen una tercera zona de actuación en la que existe una línea soterrada de gas, que precisa del retranqueo, una actuación prevista para finales de año. Un responsable de la obra indicó que sobre las zonas ya construidas se levantará un área de hospitalización con cuatro plantas y tres unidades independientes cada una de ellas, que “disfrutarán de unas magníficas vistas de la ría y de todas las modernidades y del confort que requiere un centro hospitalario de esta magnitud”. Otro de los objetivos a conseguir en esta ampliación es conseguir la conexión entre la nueva infraestructura con el hospital existente. Incluirá un nuevo vestíbulo en común con el hospital actual. El hospital público Gran Montecelo permitirá atender las necesidades asistenciales de los vecinos de 26 ayuntamientos en los próximos 50 años.

Medio millón para una “dudosa” variante de Alba

Hace años que figura en planos y proyectos, pero no acaba de arrancar, bien por el rechazo de los vecinos de Campañó, bien por las reticencias de la Xunta a aceptar el diseño de “calle” del Concello. Por eso llama la atención que Infraestruturas incluya la variante de Alba en sus previsiones para 2022, con 500.000 euros, más 13,5 millones más en los ejercicios siguientes. No deja de resultar “dudosa” su ejecución si se recuerda que hace apenas unos meses la propia Xunta daba “carpetazo” a la actuación porque “no hay consenso vecinal”, una ausencia que no le impidió ejecutar otros proyectos tampoco aceptados por los residentes, como la reforma de la depuradora de Placeres.