Defensa da Ría estima que 2023 es la fecha límite para abandonar Lourizán

Si bien la empresa puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, prolongando todavía más el proceso judicial, la Asociación pola Defensa da Ría, APDR, considera que a Ence le quedan como máximo dos años en Lourizán. Así lo señaló ayer el presidente del colectivo, Antón Masa, quien indicó que en el momento en el que la Audiencia Nacional emita el fallo definitivo, Defensa da Ría pedirá la ejecución inmediata de la misma.

En este sentido, Masa apuntó que “as sentenzas están para cumprirse; non nos vale iso de darlle un prazo á empresa para que busque solucións”, a lo que añadió que “Ence xa tivo 33 anos para isto e non quixeron buscar alternativas, principalmente porque contou coa axuda do PP e da Xunta de Galicia”.

En relación a las alternativas que la dirección de la firma planteó hasta la fecha, el portavoz del colectivo ecologista indicó que “as solucións xurídicas que propoñen van tropezar sempre con que hai tres sentenzas xa e con que non se pode levar a cabo ningunha modificación da lei para tratar de burlar as decisións xudiciais”.

Por su parte, Marco Cernadas, afirmó que la intención de la APDR es iniciar una campaña de contactos con los diferentes agentes para fomentar el desarrollo del turismo sostenible y actividades económicas en la zona que permitan recuperar la ría. Así, la asociación considera que, además del sector marisquero, también se verán beneficiados sectores como el turístico o el del ocio deportivo.