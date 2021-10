La Policía Local de Poio investiga a un hombre de 39 años por negarse a realizar las pruebas de alcohol y drogas, darse a la fuga en un control preventivo, conducción temeraria y carecer de permiso de conducir.

Tal y como informa el cuerpo, los agentes realizaban un control en la zona de Lourido el pasado miércoles sobre las 17.30 horas cuando pararon a un hombre con signos de hallarse bajo los efectos del alcohol y drogas (pupilas dilatadas, rostro sudoroso, nerviosismo...). Al ser instado a realizar los test manifestó de forma repetitiva: “No me hagas las pruebas; si me las hacéis me jodéis la vida. Podéis pasarlo por alto”.

Como los agentes le preguntaron si había consumido alcohol y/o drogas, respondió que el día anterior se había fumado un porro y antes de ser parado, alcohol. Además, al ver que no tenía escapatoria, puso el mortor en marcha y huyó a gran velocidad, llegando a hacer patinar las ruedas. Tal fue su prisa que dejó en manos de los agentes su DNI.

Estos emprendieron una persecución del hombre, que condujo de forma temeraria por la Avenida Peiraro Besada, no logrando darle alcance, tal era su velocidad. Entonces se presentaron en su domicilio, en la parroquia de San Xoán, encontrándose en la vivienda sus familiares.

A las 20.45 horas, el propio implicado contactó telefónicamente con la Policía Local de Poio, siendo citado para personarse en dependencias policiales, lugar al que acudió a las 21.30 horas.

Su condición es de investigado, no detenido, por un presunto delito contra la seguridad vial, por lo que ha sido citado para juicio rápido en el juzgado de guardia de Pontevedra. Asimismo, las denuncias administrativas supondrá la detracción de 6 y 4 puntos y 500 y 200 euros, aunque resultó que no tenía permiso por otro delito anterior.