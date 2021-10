El urbanista y diseñador estadounidense Jeff Speck, será el invitado de excepción a la próxima jornada que celebrará la Facultade Ágora. El autor o coautor de varios libros sobre planificación urbana, entre ellos “Walkable City: How Downtown Saves America, One Step at Time”, que desde su publicación en 2012 se ha convertido en la obra sobre planificación urbana más vendida de la década, participará en el seminario “Localidades atractivas”, que se celebrará el próximo viernes.

Reunirá a unos 200 participantes, representantes políticos y técnicos de los concellos de la provincia, y a mayores de Jeff Speck participarán como ponentes el catedrático de Economía aplicada José Luis García Delgado. Éste fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y es presidente del Círculo Cívico de Opinión. Cuenta, entre otros, con el Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz” en el área de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales.

También intervendrá Xesús Gómez Viñas, ingeniero jefe del Concello de Pontevedra. Los portavoces de la Facultade Ágora destacan que este profesional “es uno de los artífices de la transformación de la ciudad a través de la reinvención de su modelo de espacio público y de su modelo de movilidad. Dirige los procesos de cambio encaminados a mejorar la calidad urbana del municipio del Lérez”.

Añaden que en el encuentro “sobre la mesa se pondrán las tesis de que las ciudades con un espacio público de calidad son las preferidas por quien pode elegir donde vivir y de que la creación o rediseño de espacios públicos generan ciudades creativas y atractivas, capaces de atraer población y recursos económicos”.