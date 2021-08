El Sergas indemniza con 11.503 euros a una paciente tras olvidar una gasa dentro de su abdomen

Después de varias pruebas sin conclusiones un TAC abdomino-pélvico empieza a mostrar una imagen que los sanitarios estiman que podría ser compatible con una gasa alojada en el interior

La vecina de Portonovo Beatriz Janeiro Fraguas, de 43 años en el momento de la segunda intervención y enfermera de profesión, ingresó en el servicio de Ginecología Hospital Provincial en julio del pasado año para someterse a una intervención quirúrgica programada. Al día siguiente se le realiza una laparotomía para llevar a cabo una histerectomía y salipinguectomía bilateral, tras la que empieza a padecer un cuadro de náuseas y vómitos.

Después de varias pruebas sin conclusiones un TAC abdomino-pélvico empieza a mostrar una imagen que los sanitarios estiman que podría ser compatible con una gasa alojada en el abdomen.

La segunda laparotomía palpa en efecto un cuerpo extraño compatible con un paño quirúrgico verde que, finalmente, se le extrae a la paciente. El diagnóstico postoperatorio fue entonces “peritonitis por cuerpo extraño intrabdominal”.

El informe del Hospital Provincial “ratifica el contenido del escrito” de la reclamación de la paciente, reconoce la Consellería de Sanidade, “confirmando la necesidad de reintervención y la extracción de cuerpo extraño compatible con un paño quirúrgico”

El proceso de curación que siguió fue extenso (se formó un seroma en la cicatriz que necesitó de curas locales y hasta el 10 de agosto no aparece la primera cita de que hayan cerrado los puntos) y el episodio de peritonitis alargó la incapacidad temporal. Lo extendió “unos 15 días si tomamos como modelo las duraciones estándar que considera el Instituto Nacional de la Seguridad Social”, señala el informe del Servicio de Ginecología y Obstetricia que se incorporó al expediente.

Este informe “ratifica el contenido del escrito” de la reclamación de la paciente, reconoce la Consellería de Sanidade, “confirmando la necesidad de reintervención y la extracción de cuerpo extraño compatible con un paño quirúrgico”.

“Como secuelas, de conformidad con los informes aportados”, añade ese mismo análisis, “presenta una cicatriz de laparotomía media con cicatrización errática por la dehiscencia de la misma, lo que supondría un perjuicio estético moderado”. No obstante, el autor del informe no considera que la coxalgia (dolor en la cadera al realizar movimientos cotidianos) que esté relacionada con el olvido de la gasa quirúrgica, de modo que en su opinión no sería indemnizable.

La demandante reclama 16.152 euros, una cantidad que su abogado considera “muy prudente”. Carlos Quintia ha anunciado que interpondrá los pertinentes recursos de reposición y ulterior contencioso-administrativo

Así, el Sergas valora las lesiones temporales en 10 días moderados (a 54,30 euros día, un total de 543); 5 días graves (a 78,31, que suman 391,55); 991,94 euros por la intervención quirúrgica y 9.576,92 por el perjuicio estético moderado, hasta sumar los referidos 11.503,92 euros.

Beatriz Janeiro: “Me dicen que creen que podría estar perforado el intestino, de modo que si salía de la operación de urgencia sería con una colostomía para toda la vida; el viaje a Montecelo para esa operación fue horrible”

Por su parte, la demandante reclama 16.152 euros, una cantidad que su abogado considera “muy prudente”. Carlos Quintia ha anunciado que interpondrá los pertinentes recursos de reposición y ulterior contencioso-administrativo por la diferencia no estimada por la administración en la indemnización.