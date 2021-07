A través de una videoconferencia, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participó ayer en calidad de presidente de la red Ciudades que Caminan para anunciar las fechas y la sede del octavo congreso de la asociación, a celebrar en Carballo entre el 7 el 8 de octubre de este año 2021.

Lores realizó una intervención breve, a modo de presentación, en la que señaló en varias ocasiones sus agradecimientos al Ayuntamiento de Carballo por acoger esta cita, esperando que se convierta en el primer congreso de la normalidad trala crisis sanitaria actual. “Recuperar los congresos presenciales es fundamental para términos diálogos más fluidos y compartir experiencia de la mejor manera posible”, explicó. “Andando se entiende la gente es un lema precioso, que ya indica lo básico, la idea de caminar como una forma de unir a las personas. Ánimo a todo aquel interesado a acercarse a Carballo, una villa grande, que trabajó muchísimo con Ciudades que Caminan, por lo que la visita permitirá conocer sus acciones”, continuó. “Será una suerte contar con gente como Pedro Torrijas, que hace no mucho referenciaba Pontevedra como la ciudad del futuro, no Tokio ni otras macrourbes. Pontevedra lleva 20 años construyendo ya no una zona de bajas emisiones, sino una ciudad entera”, concluyó.