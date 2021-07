En un espacio acotado, con el público sentado y distanciado, con itinerarios de entrada y salida... Los conciertos de la escena musical emergente se parecen poco a los de antes de la crisis sanitaria, pero igualmente sirven de escaparate al talento musical de la ciudad. Es el caso de “Rock na Vila”, el programa que arrancó ayer en la plaza de A Ferrería y que constituye la antesala musical de las fiestas.

Los grupos Río Verdugo y The Soul Jacket fueron anoche los primeros invitados a esta cita con el rock, que continuará hoy a las 20 horas con la actuación de The Rebel Spirits y a las 22 con The Funkles.

El Concello, organizador de “Rock na Vila”, recuerda que The Rebel Espirits “es una banda íntegramente femenina que forma parte de la importante cantera musical con la que actualmente cuenta Pontevedra”, mientras que The Funkles es un grupo tributo a The Beatles y mayoritariamente femenino, varias de cuyas integrantes “son de procedencia pontevedresa”. Así, el ciclo también se propone poner en valor la aportación de la mujer a la escena del rock.

Y tras A Ferrería, parte de la actividad del programa festivo “O son da rúa” se trasladará a la plaza de a Curtidoira, donde tendrá lugar el ciclo “Vai de monólogos” . Lo abrirá mañana a partir de las 21 horas Aldaolado, el dúo poético y musical integrado por las poetisas María Lado y Lucía Aldao, que presentará el espectáculo “Furia necesaria” en el que mezclan versos, ritmos, humor y narraciones de historias.

La siguiente invitada será, el próximo jueves día 15, la actriz Isabel Risco, que llegará hasta la Boa Vila convertida en Nabiza Girl, una especial superheroína del rural galego con denominación de origen protegida y poderes que, se cree, provienen del sulfato.

El actor y director de escena Cándido Pazó, el joven humorista Pablo Meixe y ArtesaCia con su “Chola, a it girl”, también actuarán en el escenario de la plaza de A Curtidoira en cinco días pensados para disfrutar del humor.